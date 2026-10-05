Elecciones 29-N: ¡Maricarmen desahucia a Sánchez de la Moncloa!

En un giro que ha pillado por sorpresa a propios y extraños, Pedro Sánchez ha anunciado esta mañana la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La decisión, comunicada desde el Palacio de La Moncloa en una comparecencia exprés, ha dejado el tablero político español patas arriba.

El presidente del Gobierno ha justificado la decisión como un acto de “responsabilidad democrática” y ha aprovechado para lanzar un duro ataque contra la derecha.“He decidido devolver la palabra a los españoles porque este país no puede seguir bloqueado por quienes solo saben oponerse y generar crispación”, ha declarado Sánchez, visiblemente enérgico.

El jefe del Ejecutivo ha acusado a la oposición de “boicotear sistemáticamente cualquier avance” y de “preferir el ruido al diálogo”.Durante su intervención, el presidente ha centrado gran parte de su discurso en criticar a las formaciones de la derecha. Las ha acusado de “utilizar la mentira como estrategia política”, de “intentar desestabilizar las instituciones” y de “poner los intereses partidistas por encima del bienestar de la ciudadanía”.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este lunes 5 de octubre de 2026.