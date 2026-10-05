Irene Tabera desvela a Rojo qué hará Sánchez con el enjoyado Zapatero durante la campaña electoral

Irene Tabera (Madrid, 1996) es periodista de investigación especializada en información política y tribunales. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y con un máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán, inició su carrera profesional en Atresmedia y Mediaset Italia. Posteriormente trabajó como cronista local en el diario Qué! y como periodista política en MONCLOA.com.

Más tarde se incorporó a OKDIARIO y pasó a formar parte de su equipo de investigación y tribunales, desde donde ha firmado exclusivas relacionadas con casos de corrupción, incluyendo informaciones vinculadas al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Actualmente colabora en programas de Telecinco, Cuatro y Telemadrid y participa habitualmente en tertulias de actualidad de cadenas generalistas nacionales.

Su trayectoria se ha centrado en el periodismo de investigación, con especial atención a tramas políticas, empresariales y judiciales.

Este lunes 5 de octubre de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para presentar su libro, ‘El hombre que susurraba al presidente’ (HarperCollins, 2026). La obra investiga la actividad de José Luis Rodríguez Zapatero tras abandonar la Moncloa en 2011. Basada en documentación inédita, testimonios y fuentes, analiza su red de relaciones políticas, empresariales e internacionales, con especial atención a los vínculos con Venezuela, posibles operaciones económicas, sociedades pantalla, comisiones y circuitos financieros, así como las investigaciones judiciales que le afectan.