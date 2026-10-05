El juez Villegas suelta la peor noticia para Pedro Sánchez y no descarta que el PSOE sea imputado por financiación ilegal durante la campaña electoral

Alto y claro.

Y además premonitorio, a pocas horas de que Pedro Sánchez anunciase este 5 de octubre de 2026 el adelanto electoral para el 29 de noviembre de 2026.

El magistrado Jesús Villegas ha vuelto a poner sobre la mesa una de las hipótesis más delicadas para el entorno del presidente del Gobierno. Durante su intervención en el programa Investigación Abierta de Telemadrid, presentado por Pilar Losantos, el juez analizó los indicios que rodean las investigaciones sobre el PSOE y dejó claro que no descarta una imputación formal al partido por presunta financiación ilegal vinculada a la campaña electoral.

El juez Jesús Villegas @eutimius suelta en el programa Investigación Abierta (Telemadrid) con @pirlosantos la peor noticia para Pedro Sánchez y no descarta que el PSOE sea imputado por financiación ilegal durante la campaña electoral. pic.twitter.com/uTyiFBBjyO — Luis Rioja (@miescano351) October 5, 2026

Pilar Losantos lanzó una pregunta procedente al magistrado:

¿Los casos judiciales que afectaran al presidente del gobierno o al Partido Socialista, o los casos mediáticos desde el punto de vista que afecten a uno u otro partido, pues que de alguna forma se paralizarían hasta que terminase el periodo electoral con el objetivo de no afectar al resultado. ¿Esto es así?

Villegas se mostró contundente y aclaró que, salvo excepciones muy contadas, las investigaciones no se frenan:

Bueno, vamos a ver, esto es un cuento de viejas, una leyenda urbana. Los jueces tienen que seguir tramitando al margen de lo que pase a su alrededor. Hágase justicia y cáigase el mundo, es lo que se ha dicho. Es verdad que en los últimos casos judiciales que hemos tenido, pues ha hablado la prensa de que determinados jueces han ajustado los calendarios judiciales para no perjudicar a los imputados. Esto en principio no se puede hacer. En algún caso de naturaleza excepcional, viendo que se puede causar un perjuicio a la dignidad, al honor, a la reputación, pues uno puede ajustar los señalamientos para que sea lo menos perjudicial posible. Pero la existencia de una campaña electoral en la que se están debatiendo los políticos, eso no debe hacer. A las causas judiciales deben seguir su ritmo. Y le voy a decir más, si una causa se paralizara por concentraciones políticas, en realidad, en vez de estaría actuando en contra de la ley, yo me pregunto incluso si estaría prevaricando.

El magistradi aseveró que podríamos encontrarnos perfectamente con un escenario en el que dentro de unas semanas estuviéramos en campaña electoral y leyendo un auto de la Audiencia Nacional en el que se imputase o se declarase como investigado al Partido Socialista como organización criminal por financiación irregular: