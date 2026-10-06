Los 10 asuntos clave en España este martes, 6 de octubre de 2026: elecciones anticipadas, vivienda, lluvias intensas...

1. POLÍTICA · ELECCIONES

Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 29 de noviembre

El presidente del Gobierno anunció anoche el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, después de que el Congreso rechazara la semana pasada dos decretos vinculados a la vivienda. La decisión activa el calendario electoral y sitúa la campaña en el centro de la conversación política desde primera hora de este martes. El decreto de convocatoria está previsto para publicarse hoy en el BOE, con la disolución de las Cortes y la caída de las iniciativas legislativas que seguían en trámite.

2. VIVIENDA · POLÍTICA

La crisis del acceso a la vivienda se convierte en el eje del adelanto electoral

Las protestas por los alquileres y la falta de vivienda asequible han marcado la jornada política desde ayer. Sánchez presenta los comicios como una oportunidad para que los ciudadanos decidan sobre el rumbo del país, mientras la oposición interpreta la convocatoria como una maniobra para afrontar la debilidad parlamentaria. El encarecimiento de los alquileres y de la compra de vivienda aparece como uno de los asuntos con mayor capacidad de movilización social.

3. CATALUÑA · PROTESTAS

Miles de personas salen a la calle en Barcelona y reclaman una huelga general

La manifestación por la vivienda recorrió ayer el centro de Barcelona con una participación que las organizaciones convocantes elevaron a 120.000 personas, frente a una cifra inferior de la Guardia Urbana. La protesta terminó con cargas policiales, lanzamiento de objetos y contenedores incendiados. Los sindicatos de inquilinos plantean una huelga general para noviembre, coincidiendo con el mes de las elecciones.

4. ORDEN PÚBLICO · BARCELONA

Los altercados tras la protesta por la vivienda elevan la tensión política

Los enfrentamientos registrados anoche en Barcelona ampliaron el impacto de la movilización y desplazaron el foco desde las reivindicaciones habitacionales hacia la seguridad y la actuación policial. La tensión se produjo durante una jornada ya condicionada por el anuncio electoral. Las imágenes de las cargas, los incendios y los enfrentamientos alimentan este martes el debate sobre la respuesta institucional a las protestas.

5. ELECCIONES · PARTIDOS

Los partidos preparan la carrera hacia el 29-N

La convocatoria obliga a las formaciones a acelerar la elaboración de candidaturas, alianzas y programas. La campaña comenzará el 13 de noviembre y terminará el 28, víspera de la votación. La publicación del decreto electoral activa además los plazos para comunicar coaliciones y registrar listas, mientras los partidos afrontan una campaña marcada por la vivienda, la economía y la fragmentación parlamentaria.

6. METEOROLOGÍA · TRANSPORTES

La lluvia intensa deja incidencias en Cataluña, Valencia y Castellón

El episodio de precipitaciones que afecta al este peninsular mantiene este martes la atención por el riesgo de inundaciones y las alteraciones en el transporte. Renfe ha suspendido o modificado servicios ferroviarios en distintas conexiones entre Cataluña y la Comunidad Valenciana ante los avisos meteorológicos. También se han producido incidencias locales y problemas de movilidad en las zonas con mayor acumulación de lluvia.

7. ECONOMÍA · HOGARES

El empleo alcanza cifras récord, pero los hogares siguen perdiendo poder adquisitivo

La evolución positiva del empleo convive con el encarecimiento de la vivienda y la persistencia de la inflación. España ronda los 22,4 millones de cotizantes y mantiene un crecimiento económico destacado, pero esa mejora no se traslada de forma homogénea a las familias. El contraste entre los datos macroeconómicos y la presión sobre los salarios impulsa la conversación sobre el coste de vida.

8. FÚTBOL · SELECCIÓN ESPAÑOLA

España se enfrenta a Croacia en la Liga de Naciones

La selección española juega esta noche contra Croacia en Split, en la cuarta jornada de la Liga de Naciones. El equipo llega como líder de su grupo y busca mantener su pleno de victorias ante una Croacia golpeada por la derrota sufrida el sábado frente a Inglaterra. El partido concentra la atención deportiva del día y forma parte de la agenda más seguida de este martes.

9. TENIS · CARLOS ALCARAZ

Alcaraz disputa la final del torneo de Tokio ante Lehecka

Carlos Alcaraz se enfrenta hoy al checo Jiri Lehecka en la final del ATP 500 de Tokio. El tenista español alcanzó el partido decisivo tras remontar ayer ante Jaume Munar y vuelve a luchar por un título después de varios meses sin disputar una final. Alcaraz defiende su condición de primer favorito y aspira a revalidar el campeonato.

10. FÚTBOL · SELECCIÓN SUB-21

La sub-21 española afronta ante Rumanía un partido decisivo

La selección española sub-21 juega esta tarde en Ibiza contra Rumanía en un encuentro clave para lograr la clasificación para el Europeo. Una victoria le garantiza el billete, mientras que un empate puede ser suficiente dependiendo del resultado de Finlandia frente a Kosovo. El partido completa una jornada deportiva dominada por la actividad de las selecciones nacionales.