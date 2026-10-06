Ojo a la jugarreta.

A pesar del anuncio oficial de elecciones para el 29 de noviembre, Albert Castillón ha lanzado una alarmante advertencia en ‘La Burbuja’, espacio presentado por Josué Cárdenas, al poner en tela de juicio su celebración efectiva. Según fuentes cercanas a ámbitos de inteligencia y análisis político, tanto en Ceuta como más allá del Atlántico, existen dudas razonables sobre si finalmente se llevarán a cabo los comicios.

La principal advertencia se centra en que «de aquí al 29 hay más de 50 días en los que puede pasar de todo», incluyendo situaciones de emergencia que podrían obligar a modificar los planes electorales.

Controversia por decisiones ejecutivas

En menos de doce horas tras el anuncio, el Gobierno habría aprobado en Consejo de Ministros dos decretos que previamente no obtuvieron respaldo parlamentario. Esta maniobra es un ejercicio de poder ejecutivo que elude el debate democrático en el Parlamento.

Paralelamente, el periodista señala que las investigaciones de la UCO (Unidad Central Operativa) continúan su curso, aunque se habría producido una paralización en la publicación de autos judiciales durante 50 días, coincidiendo precisamente con el periodo preelectoral.

Agenda internacional y movimientos estratégicos

Resulta llamativo, según Castillón, el calendario de acontecimientos:

Presencia del presidente en Estados Unidos y en la ONU

y en la Contactos con George Soros y fondos de inversión internacionales

y fondos de inversión internacionales Autorización posterior de la visita de los Reyes

Convocatoria electoral

Inicio del desalojo de la playa de trampolín

Existe preocupación por un posible incremento de la conflictividad tanto en Ceuta como en el resto de España, con especial atención a las acampadas y movilizaciones. Para el periodista, el escenario de tensión favorecería determinados intereses políticos en el contexto preelectoral.

Advertencias a la oposición

Además, Castillón ha dirigido un mensaje a las formaciones de la oposición, particularmente al PP y a Vox, advirtiendo sobre posibles errores estratégicos en su posicionamiento de cara a los comicios.

La conclusión general es de satisfacción prudente ante la convocatoria, pero manteniendo la alerta sobre posibles acontecimientos imprevistos durante los próximos 50 días.