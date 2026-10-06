Antonio Naranjo detalla la escalofriante herencia que deja Pedro Sánchez y advierte de que el presidente aún guarda ases bajo la manga

Para echarse a temblar.

Antonio Naranjo abrió su editorial en ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ del 5 de octubre de 2026 con un análisis directo sobre el final de la legislatura de Pedro Sánchez.

El presentador de Telemadrid calificó el periodo sanchista como más inútil que un submarino descapotable y recordó que la investidura llegó tras perder las elecciones y gracias a pactos que han condicionado toda la etapa.

Naranjo insistió en que la herencia que deja el Ejecutivo resulta devastadora y que aún existen riesgos de maniobras de última hora.

El gran @AntonioRNaranjo @analisisDN deja bien claro que nadie puede fiarse de las trampas que aún pueda armar 'tricky' @sanchezcastejon de cara a las elecciones del 29-N. La devastadora herencia que deja puede no bastar para echarle del Palacio de La Moncloa. pic.twitter.com/GyIpTTEUu4 — Luis Rioja (@miescano351) October 6, 2026

El balance de una legislatura marcada por los pactos

El periodista de Alcalá de Henares (Madrid) dejó claro que Pedro Sánchez piensa morir matando:

1.225 días. Se dice pronto, ¿verdad? Ese es el tiempo que habrá pasado entre las últimas elecciones y las próximas, convocadas hoy a regañadientes por Pedro Sánchez, con un mensaje que a mí por Pedro Sánchez, con un mensaje que a mí me ha parecido muy peligroso. Sus rivales son la gentuza reaccionaria, ultraderechista, y además hay una especie de conspiración contra él.

Y para prueba, uno de los extractos del mitín, revestido de comparecencia institucional, que se marcó desde el Palacio de La Moncloa:

Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas, que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, que se va a la lucha contra el Estado.

Naranjo deslizó que el ‘okupa’ de La Moncloa pretende convertir las elecciones en una dualidad, o democracia o él:

Ahora analizaremos esa frase que condensa toda la esencia de Sánchez. El caso es que el plebiscito en esos términos a mí me parece otro. Es Sánchez o la democracia que según él, pues ya no vale. Ya han visto una conspiración de togas, de jueces, de intereses ocultos, de poderosos, a los que nadie conoce. En fin, llegan seguramente las elecciones más importantes del último medio siglo con un balance desolador.

Y ofreció a sus televidentes toda una catarata de cifras que dejan paralizado al más pintado y que es toda la herencia de haber tenido ocho años de sanchismo en la Presidencia del Gobierno: