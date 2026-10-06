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'HERRERA EN COPE'

Carlos Herrera se cachondea de la última iniciativa de los ‘comegambas’ de UGT y CC.OO: «Se han despertado de su siesta en el sarcófago»

"A esa huelga general no hay que hacerla ni caso"

Carlos Herrera, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
Carlos Herrera, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
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¡El colmo del cinismo! Los ‘comegambas’ de UGT y CC.OO anuncian una huelga general sin fecha a la espera de quién gane el 29-N

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Socarrón como nunca.

Carlos Herrera no perdió la ocasión de lanzar una de sus típicas pullas, cargadas de ironía y sarcasmo, contra los sindicatos mayoritarios.

Este 6 de octubre de 2026, en Herrera en COPE, el periodista se mofó abiertamente de la convocatoria de huelga general que UGT y Comisiones Obreras han anunciado para este otoño, centrada en exigir salarios dignos y acceso a una vivienda asequible.

El locutor de la cadena episcopal calificó a los representantes sindicales como comegambas y e ironizó con su supuesta lucha sindical.

 

Para Carlos Herrera, que UGT y CC.OO pretendan ir ahora a la huelga general es, directamente, para no hacer caso:

Los sindicatos que han llamado a la huelga general, una huelga general contra la oposición, por supuesto, no va a ser contra Sánchez. Pero están comprados por el sanchismo, por el Gobierno. Han despertado de su larga siesta en el sarcófago y van a salir a una huelga general a la que no hay que hacerle ni caso, ni caso. Utilice la violencia que quieran utilizar.

Advirtió sobre el peligro que aún representa Pedro Sánchez:

Pero estaremos de acuerdo en que estamos ante unos comicios, quizá los más trascendentes de nuestra reciente democracia, en la que nos jugamos la supervivencia de nuestra democracia. En la que efectivamente si pudiera organizar una mayoría este sujeto, estaríamos a las puertas de una autocracia absoluta. Este tipo tiene que ser desalojado.

Y lanzó un consejo a las derechas de PP y VOX para que no jueguen a pisarse la manguera:

Y la derecha política hará bien en no interferirse. Desde luego no vender la piel de Sánchez antes de tiempo, porque cualquier trampa es posible. Cada uno a su electorado y desde los dos en contra de la reelección de este sujeto. Que ya veremos por dónde van las cosas.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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