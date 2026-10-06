Carlos Herrera se cachondea de la última iniciativa de los ‘comegambas’ de UGT y CC.OO: «Se han despertado de su siesta en el sarcófago»

Socarrón como nunca.

Carlos Herrera no perdió la ocasión de lanzar una de sus típicas pullas, cargadas de ironía y sarcasmo, contra los sindicatos mayoritarios.

Este 6 de octubre de 2026, en Herrera en COPE, el periodista se mofó abiertamente de la convocatoria de huelga general que UGT y Comisiones Obreras han anunciado para este otoño, centrada en exigir salarios dignos y acceso a una vivienda asequible.

El locutor de la cadena episcopal calificó a los representantes sindicales como comegambas y e ironizó con su supuesta lucha sindical.

Carlos Herrera se mofa de los sindicatos 'comegambas' tras anunciar que ahora preparan una huelga general: "Se han despertado de su larga siesta en el sarcófago". pic.twitter.com/DeaTLI8Q8q — Luis Rioja (@miescano351) October 6, 2026

Para Carlos Herrera, que UGT y CC.OO pretendan ir ahora a la huelga general es, directamente, para no hacer caso:

Los sindicatos que han llamado a la huelga general, una huelga general contra la oposición, por supuesto, no va a ser contra Sánchez. Pero están comprados por el sanchismo, por el Gobierno. Han despertado de su larga siesta en el sarcófago y van a salir a una huelga general a la que no hay que hacerle ni caso, ni caso. Utilice la violencia que quieran utilizar.

Advirtió sobre el peligro que aún representa Pedro Sánchez:

Pero estaremos de acuerdo en que estamos ante unos comicios, quizá los más trascendentes de nuestra reciente democracia, en la que nos jugamos la supervivencia de nuestra democracia. En la que efectivamente si pudiera organizar una mayoría este sujeto, estaríamos a las puertas de una autocracia absoluta. Este tipo tiene que ser desalojado.

Y lanzó un consejo a las derechas de PP y VOX para que no jueguen a pisarse la manguera: