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'EL SÓTANO' (TEN)

La ‘catedrática’ Alba Carrillo suelta que el 29-N hay que elegir entre la izquierda o la pérdida de derechos

"Es incoherente ser de la clase obrera, vivir en Vallecas o Villaverde y votar a VOX"

La ‘catedrática’ Alba Carrillo suelta que el 29-N hay que elegir entre la izquierda o la pérdida de derechos
Alba Carrillo. TEN.
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La presentadora Alba Carrillo ha vuelto a encender las redes con sus comentarios sobre las próximas elecciones del 29 de noviembre. Durante una emisión de El Sótano Club en TEN, la exmodelo y reciente incorporación a La Séptima compartió su visión sobre las opciones políticas disponibles para los españoles.

Sus palabras, emitidas el 5 de octubre junto a la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, han provocado reacciones inmediatas tanto de apoyo como de crítica.

Alba Carrillo volvió a soltar una de esas ‘perlas cultivadas’ nada más anunciarse el adelanto electoral al 29 de noviembre.

En el programa del 5 de octubre, y con la eurodiputada de Sumar Estrella Galán como invitada, la exmodelo dejó clara su particular visión de la democracia: según ella, el 29-N solo hay dos caminos:

Hay dos opciones sobre la mesa: o una izquierda, que no es totalmente perfecta y tiene sus fallos como todas las familias, o la pérdida absoluta de derechos.

Así de simple. Nada de matices, nada de que existan otras formaciones o que los ciudadanos puedan votar lo que les dé la gana. Para Carrillo, o se vota a la izquierda o se pierde todo.

La misma que se autodefine como «muy roja» y que confiesa que a veces el PSOE le parece «muy de derechas» (y por eso en las anteriores votó a Sumar) no tuvo problema en presentar el panorama electoral como un ultimátum moral. En el mismo programa cargó contra quienes, según ella, son incoherentes:

Es incoherente ser de la clase obrera, vivir en Vallecas o Villaverde y votar a VOX. Es ir en contra de tus propios intereses, es como ser mujer y votar a VOX, no puede ser.

Tampoco se guardó las críticas a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por el eslogan ‘comunismo o libertad’:

Deja de decir lo del comunismo La izquierda aquí no es comunista. Lo que pasa es que quieres meter miedo a la gente que viene de Latinoamérica. No mientas a los electores

Y a Alberto Núñez Feijóo le recordó que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión en las urnas:

Los rojos que votamos la otra vez también tenemos derecho a votar.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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