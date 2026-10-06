Sánchez y su historial de pucherazos disparan todas las alarmas

El historial de Pedro Sánchez con las urnas no es un invento de la oposición: es un patrón documentado que vuelve a poner en alerta a amplios sectores de la sociedad española cada vez que se acerca un proceso electoral o una decisión interna del PSOE.

Los episodios más señalados se remontan a las propias luchas internas del partido. En las primarias de 2014, mensajes intercambiados entre Santos Cerdán y Koldo García —posteriormente destapados en el marco de investigaciones judiciales— hablaban de introducir papeletas adicionales en una urna de Navarra para favorecer al entonces candidato Sánchez. Críticos y denuncias posteriores han calificado aquel proceso de amaño.

Dos años después, el Comité Federal del 1 de octubre de 2016 se convirtió en un espectáculo de gritos de «¡pucherazo!». La dirección intentó una votación secreta en una urna colocada fuera de la vista de muchos delegados, sin censo claro ni interventores visibles. Vídeos filtrados años más tarde y testimonios de dirigentes críticos describen aquel intento como una maniobra para «hurtar la democracia» interna. Sánchez perdió la votación a mano alzada y tuvo que dimitir temporalmente.

Hoy, con el presidente rodeado de escándalos de corrupción en su entorno más cercano, condenas a figuras clave del partido y una convocatoria electoral en el horizonte, ese historial vuelve a disparar las alarmas.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este martes 6 de octubre de 2026.