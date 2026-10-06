Una experta en lenguaje descuartiza el discurso de Sánchez: “Manipulador”

Potencial manipulador. De esta forma resume Menchu Moreno, psicóloga y experta en lenguaje, el discurso de convocatoria electoral de Pedro Sánchez.

El programa ‘Horizonte’ (Cuatro) emitió este 5 de octubre de 2026 un vídeo de la psicóloga ofreciendo un detallado análisis del lenguaje. Moreno ha desmenuzado el reciente discurso del socialista y lo ha calificado de “cargado de potencial manipulador”.

Según su análisis, el mensaje del presidente se estructura en tres partes claramente diferenciadas que, combinadas, buscan influir en la percepción del oyente y trasladarle la responsabilidad final.

La primera parte, explica la experta, presenta a Sánchez en el papel de víctima. “Nos ha tocado, hemos tenido que lidiar…”, dice el presidente, en una formulación que, según la analista, atribuye toda la culpa a terceros e infla a sus adversarios. Aparecen así referencias a “un Congreso muy bronco”, “la peor oposición”, “especuladores” o “la ola ultraderechista”.

A esta retórica se suma un ataque de tono moral: “Ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales”. De repente, continúa el análisis, emerge la figura del salvador con una imagen de superioridad moral. Sánchez destaca que “España es la mejor economía de la Unión Europea”, que “el poder adquisitivo ha aumentado” y que el Gobierno ha concedido “becas, ayudas, etc.”. Todo ello se disfraza de superioridad ética con afirmaciones como que “ellos han denunciado a genocidas mientras otros callaban”.

La tercera y más decisiva parte, subraya la experta, es la que introduce la trampa: el presidente traslada la responsabilidad al ciudadano. “Ahora depende de todos vosotros”, afirma.

Esta transferencia se acompaña de tres falsos dilemas, una técnica clásica de manipulación: o se afronta “una ola ultraderechista que involuciona” o se elige “una España de responsabilidad”; o se “retrocede” o se “avanza”; o se apoya “el Gobierno que trabaja para un bien común” o se favorece “a la ultraderecha que beneficia a una minoría”.

Para cerrar, Sánchez ofrece una “palmadita en la espalda” al oyente: “Sé que eres muy solidario y bueno y vas a estar en el lado correcto de la historia”. Según la experta, esta última frase no es más que “otro falso dilema” que cierra el círculo del discurso manipulador.