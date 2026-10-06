Maite Rico descubre el plan del ‘psicópata’ Sánchez este 29-N: «Tiene tácticas mafiosas»

Maite Rico (Madrid, 1963) es periodista especializada en información internacional y análisis político. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, cursó además el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado buena parte de su carrera en algunos de los principales diarios españoles.

En EL PAÍS ejerció diferentes responsabilidades, entre ellas editorialista, corresponsal en México, Centroamérica y el Caribe y subdirectora. Como reportera y enviada especial cubrió conflictos internacionales como las guerras de Bosnia, Somalia y Libia. También estuvo al frente de la renovación de EL PAÍS SEMANAL y participó en la puesta en marcha del suplemento Ideas. Posteriormente trabajó en EL MUNDO, donde fue columnista y subdirectora entre 2021 y 2024 y fundó la revista cultural La Lectura.

Rico es también coautora, de los libros Marcos, la genial impostura, sobre el levantamiento zapatista en Chiapas, y ¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político, centrado en el asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerardi. Desde enero de 2026 es directora adjunta de THE OBJECTIVE, donde continúa desarrollando su labor periodística y de análisis, además de colaborar en medios como Onda Cero, EsRadio y Telemadrid.

Este martes 6 de octubre de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para analizar la actualidad política en España marcada por las elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre.