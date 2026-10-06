Miquel Giménez advierte sobre las operaciones oscuras que podrían beneficiar a Sánchez en plena campaña del 29-N

Se teme lo peor.

Y no es para menos con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El periodista Miquel Giménez lanzó una seria advertencia sobre posibles maniobras que podrían alterar el desarrollo de la campaña electoral del 29-N. En su intervención en el programa Hablamos de Madrid de Telemadrid, presentado por Carlos Cuesta, alertó de que no se descartan episodios turbios diseñados para beneficiar a Pedro Sánchez en un contexto de alta tensión política.

¡Ojo al anuncio de Miquel Giménez @MiquelGimenezG1 sobre episodios turbios que pudieran acontecer de aquí al 29-N y que podrían beneficiar a Pedro Sánchez! Lo cuenta en @HablamosMadrid @telemadrid con @carloscuestaLD. pic.twitter.com/aPWRk2JDLn — Luis Rioja (@miescano351) October 6, 2026

Cuestionado por si espera hechos anormales durante la campaña y la precampaña, Giménez tiró de hemeroteca;

Puede pasar de todo. Yo quiero recordar, sin que esto tenga que ver con lo que vamos a vivir ahora, que aquí ha habido atentados terroristas en campañas electorales. Aquí se han producido sospechas, y más que sospechas, de pucherazos en diferentes locales electorales. Es decir, yo de Sánchez me lo espero todo, menos cosas buenas. Porque Sánchez es un gobernante que ha demostrado a lo largo de su trayectoria, creo que no habéis mencionado la DANA, pero por ejemplo, ese es un momento paradigmático. Claro, llega un momento que dices, de este tipo, ¿qué puedes esperar? Que un hombre que decía, si quieres se lo digo seis veces, yo no voy a pactar con Bildu, y luego pacta con ellos. La amnistía, pero es que es anticonstitucional. Y luego, no, no, yo apoyo la amnistía. Es decir, este es un hombre que no tiene principios.

Para el periodista catalán, el inquilino de La Moncloa es un amoral de campeonato:

No es un inmoral, es un amoral, que es diferente. Y los que le rodean, la banda del chicharrón este que tiene alrededor suyo, pues ya ves cómo han salido. Entre la señora Nogueras, que en fin, yo desde aquí saludo a su dentista, porque seguro que debe estar encantado con ella, y todos los demás, claro, estos pobrecicos, además que se metan en una caja que ponga Juegos Reunidos Geyper, y se presenten bajo esa marca.

Carlos Cuesta le preguntó por el futuro del resto de los partidos que conforman el ala de la izquierda y ultraizquierda española y su respuesta fue clara, que todas esas formaciones se iban a ir directamente por el desagüe: