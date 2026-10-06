¿Y si Sánchez tiene preparado algo gordo y no se celebran las elecciones?

En los mentideros políticos circula una pregunta cada vez más insistente: ¿y si Pedro Sánchez ya tiene lista una jugada de alto voltaje que permite aplazar, suspender o directamente impedir la celebración de las próximas elecciones generales?

La especulación, por ahora sin pruebas documentales, se apoya en varios elementos que los críticos del Gobierno no dejan de señalar. Primero, el control casi total del calendario institucional: el presidente puede disolver las Cortes cuando quiera, pero también puede mantenerlas abiertas hasta el límite legal. Segundo, la capacidad del Ejecutivo de declarar estados de excepción o de alarma bajo determinadas circunstancias, una herramienta que ya se utilizó durante la pandemia y que algunos temen que pueda reactivarse con otro pretexto. Tercero, la creciente tensión política y la polarización, que según estos analistas podría convertirse en el escenario perfecto para justificar “medidas extraordinarias de estabilidad democrática”.

Sin embargo, la duda ya está instalada. ¿Qué pasaría si, ante un escenario de inestabilidad institucional, protestas masivas o una crisis internacional de gran calado, el Ejecutivo argumentara que no existen las “condiciones mínimas” para celebrar unos comicios limpios? ¿Qué papel jugarían entonces el Tribunal Constitucional, la Junta Electoral Central o incluso la Unión Europea?

Para analizar esta y otras cuestiones, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’ este martes 6 de octubre de 2026.