Tomás Gómez sorprende a Iker Jiménez al dar el nombre de los dos socialistas que se preparan para suceder a Sánchez

El ambiente en el plató de ‘Horizonte’ se densificó de golpe este 5 de octubre de 2026 cuando Tomás Gómez, secretario general del PSOE de Madrid entre 2007 y 2015, soltó sin rodeos los nombres que, según él, ya se mueven en las sombras del socialismo español.

Frente a Iker Jiménez y al resto de la mesa, el veterano dirigente no se limitó a criticar las encuestas de Tezanos. Aportó “un matiz” que dejó a más de uno con la boca abierta: ¿quiénes han sido los dos ministros más activos desde el viernes filtrando y apareciendo en medios? La respuesta fue clara: Óscar Puente y Félix Bolaños.

Gómez no dudó en señalarlos como las dos figuras que se postulan para suceder a Pedro Sánchez. “El clima de opinión en el PSOE desde hace ya meses es que esto es fin de ciclo y que es el ocaso. Y ha empezado los movimientos por la sucesión y en la sucesión están trabajando hace tiempo”, afirmó con la contundencia de quien conoce por dentro los engranajes del partido.

«Van a pelear por la sucesión»

Según su análisis, ambos ministros habrían detectado un momento oportuno: evitar que el PSOE quede reducido a menos de 100 diputados en el próximo ciclo electoral.

El exdirigente madrileño fue más allá y habló de intereses cruzados. “Estos dos tienen más que intereses en que Pedro Sánchez pierda las elecciones porque ellos, ya lo veréis, van a pelear por la sucesión”, sentenció. En su lectura, la debilidad del actual secretario general no solo no les perjudica, sino que les abre la puerta a una batalla interna que llevan preparando en silencio.

Gómez enmarcó esta lucha en lo que denomina la “guerra de Sol”: una disputa feroz con Podemos y Sumar por el control del electorado de izquierdas que aún se resiste a abandonar la órbita progresista.

El que fuera secretario general del Partido Socialista de Madrid no habló de rumores lejanos ni de especulaciones de pasillo. Habló de movimientos concretos, de filtraciones calculadas y de una estrategia mediática que, a su juicio, ya está en marcha desde el pasado viernes.

El diagnóstico de Tomás Gómez dibuja un PSOE en fase de transición anticipada. No se trata, según él, de un simple cambio generacional, sino de una carrera por el poder que se acelera ante la percepción de que el ciclo de Pedro Sánchez se agota. Puente, ministro de Transportes, y Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, aparecen en su relato como los dos nombres mejor posicionados para capitalizar ese vacío. Ambos acumulan proyección mediática y peso orgánico, dos activos imprescindibles en cualquier batalla sucesoria.