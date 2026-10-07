Los 10 asuntos clave en España este miércoles, 7 de octubre de 2026: amnistía, vivienda, selección...

1. POLÍTICA · JUSTICIA

El Constitucional despeja el camino para el regreso de Puigdemont

Durante la madrugada y las primeras horas de este miércoles, las portadas españolas han situado en primer plano la decisión del Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación vinculado al ‘procés’. El fallo permite avanzar hacia el regreso a España de Carles Puigdemont y ha provocado reacciones enfrentadas entre el Gobierno, el independentismo y la oposición. La resolución aparece como uno de los asuntos centrales de la agenda nacional de hoy y concentra la atención por sus efectos políticos y judiciales inmediatos.

2. POLÍTICA · VIVIENDA

El Gobierno busca sacar adelante de nuevo su decreto de vivienda

La vivienda figura esta mañana entre los temas destacados de la actualidad española después de que el Ejecutivo haya reactivado la negociación parlamentaria de las medidas que el Congreso rechazó anteriormente. La agenda política de hoy recoge los esfuerzos del Gobierno para garantizar apoyos al decreto, en un contexto marcado por el precio de los alquileres y la falta de oferta. El asunto ha regresado al debate público desde anoche a través de las portadas y de la información política del miércoles.

3. FÚTBOL · SELECCIÓN ESPAÑOLA

Mikel Merino firma un doblete y mete a España en cuartos

La selección española de fútbol es tendencia este miércoles después del partido disputado anoche frente a Croacia. Mikel Merino marcó dos goles y contribuyó a que España sellara su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones. El resultado explica el repunte de las búsquedas y la conversación deportiva durante las primeras horas del día, con el centrocampista convertido en uno de los nombres más comentados.

4. POLÍTICA · PARTIDOS

La precampaña electoral acelera sus movimientos

La actividad de los partidos ante las elecciones generales del 29 de noviembre ocupa parte de la agenda política de este miércoles. El PP desplaza a Alberto Núñez Feijóo a Ceuta, mientras el Frente Amplio debate quién encabezará su candidatura, con Mónica García y Ada Colau entre los nombres citados. Estos actos y negociaciones se producen hoy y han contribuido a que la preparación electoral aparezca entre los asuntos políticos destacados de la jornada.

5. ECONOMÍA · VIVIENDA

Neinor anuncia 15.000 viviendas en dos años

La promotora Neinor se ha comprometido hoy a construir 15.000 viviendas durante los próximos dos años, una iniciativa presentada como respuesta al problema de acceso a la vivienda en España. El anuncio ha sido recogido en la actualidad económica de este miércoles y conecta con uno de los debates que más espacio ocupa en la agenda nacional: la escasez de pisos y el encarecimiento del alquiler y la compra.

6. POLÍTICA · COMBUSTIBLES

Bruselas cuestiona el coste de la rebaja de 20 céntimos en los carburantes

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha criticado hoy las medidas españolas de apoyo al precio de los carburantes, con especial referencia a la bonificación de 20 céntimos. Sus declaraciones aparecen entre los asuntos políticos y económicos destacados de este miércoles, al reabrir el debate sobre el coste de las ayudas y su impacto sobre las cuentas públicas.

7. JUSTICIA · POLÍTICA

El Supremo estudia el censo de los nacionalizados por la ley de nietos

El Tribunal Supremo ha dado este miércoles un plazo improrrogable de 48 horas para que las partes presenten alegaciones antes de decidir si levanta la suspensión cautelar de las inscripciones en el censo electoral de ciudadanos nacionalizados mediante la ley de nietos. La decisión, comunicada hoy, afecta a la participación electoral de miles de personas y se integra en la agenda judicial y política de la jornada.

8. POLÍTICA · CORRUPCIÓN

Pedraz pide a Anticorrupción que valore investigar al PSOE en el caso Leire

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado hoy un informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre la petición del PP para imputar al PSOE en el caso Leire. La solicitud menciona posibles delitos como cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo y financiación ilegal. El movimiento judicial se ha conocido este miércoles y ha incorporado el caso a la actualidad política del día.

9. ECONOMÍA

BBVA Research actualiza sus previsiones para España

BBVA Research presenta este miércoles su informe ‘Situación España’, con una revisión de sus proyecciones económicas. La entidad mantiene la previsión de crecimiento del 2,4 % para 2026 y sitúa en el 2,1 % la correspondiente a 2027, según la agenda económica difundida hoy. El documento llega en plena atención sobre la evolución del consumo, la inversión y el mercado inmobiliario.

10. SALUD · CIENCIA

La resistencia a los antibióticos vuelve al centro del debate sanitario

La resistencia bacteriana aparece entre los asuntos sanitarios destacados de este miércoles por el trabajo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para promover un uso responsable de los antibióticos. La información difundida hoy sitúa en más de 35.000 las muertes anuales relacionadas con este problema en Europa, unas 3.000 en España. El dato ha reactivado durante la jornada la conversación sobre el uso excesivo o inadecuado de estos fármacos.