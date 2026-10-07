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Los 10 trending topic en España este miércoles, 7 de octubre de 2026: elecciones, fútbol, realities…

La conversación en X este miércoles gira en torno a elecciones, fútbol y realities que acaparan la atención en tiempo real.

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Iker Jiménez estalla ante el acoso de los facinerosos de la acampada piojosa de Sol a su reportera Rebeca Crespo

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1. POLÍTICA · ACTUALIDAD

Elecciones y amnistía centran el debate político

La jornada arranca con un intenso foco en la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre y las decisiones judiciales sobre la amnistía. Temas como el papel del PSOE, las posturas de Sánchez y las reacciones en torno a Puigdemont generan miles de interacciones desde primeras horas de la mañana, impulsados por sentencias del Constitucional y debates sobre el voto por correo que avivan las críticas de la oposición. La actividad se dispara con menciones a Correos y al escenario de un posible adelanto electoral que redefine alianzas.

2. DEPORTES · FÚTBOL

Messi y Merino lideran la charla deportiva

El fútbol acapara reacciones con menciones constantes a Messi y al rendimiento de Merino en la selección, que coinciden con picos de conversación por partidos recientes y especulaciones sobre convocatorias. Usuarios comparten clips y análisis que elevan estos nombres en el ranking, mientras Nico Paz y otros nombres del momento suman al interés por la actualidad del deporte rey en España.

3. ENTRETENIMIENTO · REALITY

La isla de las tentaciones y realities televisivos

#LaIslaDeLasTentaciones9 mantiene un alto volumen de tuits con reacciones a los últimos episodios, memes y debates sobre los concursantes que se extienden desde anoche y continúan esta mañana. El formato reality sigue generando engagement constante junto a otros como #TierraDeNadie4, que también escala posiciones por su emisión reciente.

4. POLÍTICA · INSTITUCIONES

Constitucional y Puigdemont en el centro de la polémica

La resolución judicial sobre Puigdemont y el Tribunal Constitucional genera hilos y opiniones cruzadas que se multiplican en las últimas horas, con usuarios analizando implicaciones para el calendario electoral. Correos y el voto por correo añaden capas de controversia que conectan con el debate más amplio sobre las próximas elecciones.

5. DEPORTES · INTERNACIONAL

Maradona y leyendas del fútbol resuenan

Menciones a Maradona y otros íconos del deporte se mezclan con la actualidad actual, impulsadas por conmemoraciones o comparaciones que los usuarios reactivan en tiempo real junto a nombres como Otamendi o Scaloni.

6. TECNOLOGÍA · PROMOCIONES

Star Wars y campañas de marketing viral

#StarWarsGalacticRacerEnGAME irrumpe con fuerza por una promoción en GAME que genera reacciones y compartidos desde la noche anterior, combinando nostalgia y ofertas que captan la atención de gamers y fans de la saga.

7. POLÍTICA · PARTIDOS

PSOE, PP y tensiones preelectorales

El PSOE y menciones a Sánchez, Feijóo o Abascal dominan el timeline con cruces de declaraciones sobre la situación política, el 29-N y posibles pactos, manteniendo un flujo constante de tuits desde la madrugada.

8. ENTRETENIMIENTO · PROGRAMAS

Mañaneros y códigos televisivos

Programas como #Mañaneros6O y #codigo10 suman tuits por sus emisiones matutinas y debates en redes, que se activan con fuerza al inicio de la jornada laboral.

9. ACTUALIDAD · INTERNACIONAL

Temas globales como Benin o Frente Amplio

Menciones puntuales a Benin o Frente Amplio aparecen ligadas a contextos locales o noticias que cruzan fronteras y generan curiosidad entre los usuarios españoles esta mañana.

10. DEPORTES · JUVENIL

Nuevas promesas como Nico Paz

Nico Paz y otros talentos emergentes captan atención por su proyección en el fútbol europeo, con clips y comentarios que se suman al ecosistema deportivo del día.

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