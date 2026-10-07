La abogada Jimena Zabala se enfrenta a un reportero de TVE por mentir y es agredida: «¡El activista me cogió del brazo!»

Manipulación en estado puro.

Jimena Zabala, abogada y colaboradora habitual de Periodista Digital, pasaba casualmente por la Puerta del Sol cuando detectó un equipo de Televisión Española del programa ‘Malas Lenguas’ preparando un directo sobre el campamento instalado en la plaza.

Al escuchar los ensayos previos del reportero, identificó que la información que planeaban difundir sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) era incorrecta.

Según Zabala, el reportero afirmaba que el TSJM había denegado el desalojo del campamento, permitiendo su permanencia indefinida.

Sin embargo, la realidad jurídica era distinta: el tribunal no había rechazado el desalojo, sino que había desestimado las medidas cautelarísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid por no existir extrema urgencia, derivando el asunto a un procedimiento cautelar ordinario donde se escucharía a todas las partes, incluida la Delegación del Gobierno.

La decisión de intervenir

En una conexión con ‘La Burbuja’ este martes 6 de octubre de 2026, Zabala relató el episodio que acabó desencadenando en un enfrentamiento con el reportero.

La abogada consideró acercarse al periodista antes del directo para corregir el error.

No obstante, descartó esta opción al asumir que «la orden le viene de arriba» y que, independientemente de su advertencia, el equipo difundiría la versión que tenían prevista.

Decidió entonces esperar al inicio de la emisión en directo para, si confirmaba la inexactitud, intervenir públicamente como «obligación moral como ciudadana«.

El altercado durante la emisión

Cuando comenzó el directo, el reportero efectivamente repitió el titular falso. Zabala corrigió desde fuera de cámara: «Eso es mentira, decid la verdad«. Ante esta intervención, el cámara cambió rápidamente el plano para evitar capturarla y un activista del campamento la agarró del brazo con fuerza, llegando a desabrocharle el botón de la manga.

Según explicó, el cámara le propinó dos codazos con el brazo izquierdo mientras sostenía la cámara con el derecho y Zabala respondió tocando el hombro del cámara como advertencia: «Si tú me vas a estar tocando y empujando, yo también te toco«.

La emisión se cortó abruptamente. El reportero, visiblemente nervioso según Zabala, comenzó a increparla acusándola de agresión, mientras ella señalaba: «Yo no puedo hablar en un directo, pero ¿vosotros sí podéis mentir en un directo?»

Las consecuencias mediáticas

Aunque Zabala apenas apareció de perfil en el directo, su voz se escucha de fondo en el reel publicado por Malas Lenguas en Instagram. El reportero se traba varias veces durante la emisión y, al finalizar, menciona vagamente «un problema con una persona» sin dar más detalles. La abogada subrayó que no presentará denuncia ni acudirá a servicios médicos pese a las marcas en su brazo: «Mi tiempo vale mucho más que eso, me parece ridículo«. Aclaró que no culpa personalmente al reportero, comprendiendo que «es su trabajo» y que recibe órdenes de sus superiores.

La abogada enfatizó que el verdadero problema no es el contacto físico, sino la falta de rigor periodístico: «Lo importante es que los medios tienen que ser rigurosos, que no falten a la verdad, que no mientan». Aunque comprende que cada medio tiene su línea editorial y utiliza su propia terminología, considera inaceptable «tergiversar» los hechos, especialmente cuando se trata de Televisión Española, «una televisión pública financiada por todos nosotros» que «tiene que ser la más rigurosa y la número uno en comunicación».