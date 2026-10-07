‘Chiqui’ Montero suelta que la huelga general es contra la derecha y el doctor Cabrera la fulmina: «¡Ni en un psiquiátrico!»

¿En qué agujero negro cayó tras salir del Gobierno de España?

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A y nueva jefa de estrategia de campaña de Pedro Sánchez, volvió a generar controversia con una afirmación que muchos han tildado de alocada.

En rueda de prensa en la sede socialista de Sevilla aseguró que la huelga general convocada por CCOO y UGT «se convoca contra la oposición»:

Huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso, la huelga general se convoca contra la oposición. Se convoca a raíz de que la oposición a este gobierno ha derribado el decreto de vivienda.

El Doctor Cabrera no se corta y dice lo que piensa en 'Horizonte' nada más escuchar a María Jesús Montero (PSOE) aseverando que la huelga general que se pretende convocar sine die está diseñada contra la derecha. El forense certifica que eso no se da ni en un psiquiátrico. pic.twitter.com/Qpi6UWoPIh — Luis Rioja (@miescano351) October 7, 2026

No hizo falta esperar mucho para la respuesta demoledora. En el programa ‘Horizonte’ de Cuatro, el psiquiatra forense José Cabrera, colaborador habitual de Iker Jiménez, escuchó las palabras de Montero y no se contuvo.

Comenzó diciendo que seguramente sus palabras iban a motivarle otro tirón de orejas por parte del Colegio de Médicos de Madrid:

Yo no doy crédito. Es que luego dicen, dicen, el Colegio de Médicos de Madrid me ha sancionado, la comisión de ontológica, por decir lo que digo. Y algunas cosas más, sí. Pero bueno no pasa nad, porque ya estoy jubilado, yo es que tengo más causas en el Colegio de Médicos que Al Capone. Bien, vale, pero no pasa nada.

Y ya se metió en harina a darle duro a la líder de los socialistas en Andalucía: