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'HORIZONTE'

‘Chiqui’ Montero suelta que la huelga general es contra la derecha y el doctor Cabrera la fulmina: «¡Ni en un psiquiátrico!»

El médico forense se muesta estupefacto con las palabras de la exvicepresidenta primera de Pedro Sánchez

‘Chiqui’ Montero suelta que la huelga general es contra la derecha y el doctor Cabrera la fulmina: "¡Ni en un psiquiátrico!"
María Jesús Montero y el doctor Cabrera. Cuatro.
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María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A y nueva jefa de estrategia de campaña de Pedro Sánchez, volvió a generar controversia con una afirmación que muchos han tildado de alocada.

En rueda de prensa en la sede socialista de Sevilla aseguró que la huelga general convocada por CCOO y UGT «se convoca contra la oposición»:

Huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso, la huelga general se convoca contra la oposición. Se convoca a raíz de que la oposición a este gobierno ha derribado el decreto de vivienda.

No hizo falta esperar mucho para la respuesta demoledora. En el programa ‘Horizonte’ de Cuatro, el psiquiatra forense José Cabrera, colaborador habitual de Iker Jiménez, escuchó las palabras de Montero y no se contuvo.

Comenzó diciendo que seguramente sus palabras iban a motivarle otro tirón de orejas por parte del Colegio de Médicos de Madrid:

Yo no doy crédito. Es que luego dicen, dicen, el Colegio de Médicos de Madrid me ha sancionado, la comisión de ontológica, por decir lo que digo. Y algunas cosas más, sí. Pero bueno no pasa nad, porque ya estoy jubilado, yo es que tengo más causas en el Colegio de Médicos que Al Capone. Bien, vale, pero no pasa nada.

Y ya se metió en harina a darle duro a la líder de los socialistas en Andalucía:

Esto, señores, esto es surrealista. Esto ni en los psiquiátricos más graves, en los que yo he trabajado, y he trabajado en muchos, ¿cómo se puede decir que una huelga general es contra la oposición? Una huelga general, además, generada por Sánchez. No olvidemos que Pedrito, a los de las gambas, que son Comisiones Obreras, UGT y tal, son los a los que está empujando para que haga la huelga general, porque no va a ir a las inquilinas, que son cuatro perroflautas.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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