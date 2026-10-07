Este exministro de Zapatero deja en shock a Ana Rosa al revelar a quién votará: “Estas elecciones son a vida o muerte”

César Antonio Molina ha protagonizado este miércoles, 7 de octubre, uno de los momentos más contundentes de la tertulia política de ‘El programa de Ana Rosa’, en Telecinco. El que fuera ministro de Cultura durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho público en directo a quién votaría en las elecciones generales este 29 de noviembre y ha lanzado un llamamiento a los votantes socialistas desencantados con Pedro Sánchez.

Molina no ha dejado lugar a la ambigüedad: «Solo hay una persona sensata, que puede poner orden y volver a respetar la Constitución, a la monarquía y al Rey: se llama Feijóo», ha afirmado durante su intervención.

El exministro socialista ha ido todavía más lejos al definir el escenario electoral en términos especialmente contundentes. «Estas elecciones son a vida o muerte», ha asegurado, antes de advertir de que, en su opinión, no votar o hacerlo en blanco terminaría favoreciendo al PSOE.

«No se puede no votar o votar en blanco»

Molina ha situado el foco especialmente en los antiguos votantes socialistas que, según su análisis, rechazan el rumbo adoptado por Pedro Sánchez. «A mí lo que me preocupa es ese millón y pico de socialistas que vemos en el sanchismo una herejía», ha señalado.

En ese contexto, ha defendido que esos electores deberían participar activamente en las elecciones y optar por Feijóo. «Ya no se puede no votar o votar en blanco», ha sostenido. «Se necesitan todos los votos», ha añadido.

Su conclusión ha sido tajante: «Votar en blanco o no votar es darle el voto a ellos».

Duras críticas a Sánchez y al Gobierno

Durante la intervención, el exministro de Zapatero también ha cargado duramente contra el actual presidente del Gobierno. Molina ha acusado a Sánchez de haber actuado contra las instituciones y ha cuestionado su relación con el Parlamento y los tribunales.

En referencia a Montse Mínguez, ha criticado las declaraciones de la dirigente socialista y ha afirmado que pertenece a lo que él denomina «la escuela mentirosa del presidente Sánchez». En su intervención, Molina ha utilizado además términos muy duros contra el jefe del Ejecutivo, al que ha acusado de haber «contravenido» los poderes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

Molina también ha criticado el uso de los decretos-ley y ha defendido que, una vez convocadas unas elecciones, el Gobierno debe limitar su actuación salvo que concurran circunstancias extraordinarias.

También cuestiona la Ley de Memoria Democrática

Otro de los asuntos abordados ha sido la denominada Ley de Nietos, y en particular las medidas relacionadas con la nacionalidad para descendientes de españoles en el exterior.

Molina ha mostrado su oposición a que puedan acceder a la nacionalidad personas que, según su argumento, «no conocen nuestro país ni lo han pisado». El exministro ha reclamado que se acredite documentalmente la condición de descendiente y ha cuestionado los mecanismos previstos para ello.

En este punto, ha defendido que los españoles cuyos familiares vivieron la Guerra Civil y la dictadura tienen unos derechos que, a su juicio, deben ser preservados.

«Nos preparamos para el sanchismo cuatro años más»

El momento más político de su intervención ha llegado al final, cuando Molina ha planteado las próximas elecciones como una decisión determinante para el futuro político del país.

«Solo hay una persona sensata, que puede poner orden y volver a respetar la Constitución, a la monarquía y al Rey», ha insistido, antes de pronunciar el nombre del candidato del PP: «Se llama Feijóo».

Y ha cerrado con una advertencia dirigida a quienes se planteen no participar en las elecciones: «O la votamos todos los que creemos en la democracia o nos preparamos para el sanchismo cuatro años más».

El exministro ha añadido que, según su interpretación, el propio Sánchez aspiraría a prolongar su proyecto político durante más tiempo.