Ferreras carga contra el PP por «faltarle el respeto» a Óscar Puente y David Alandete le responde con la hemeroteca del ministro

¡Qué desmemoria y qué falta de corporativismo!

Antonio García Ferreras, olvidando la hemeroteca que persigue a Óscar Puente, salió a defender al ministro de Transportes en ‘Al Rojo Vivo‘.

El presentador de laSexta ha criticado con dureza al Partido Popular por un vídeo en el que se burlaba de la grave lesión que sufrió Puente en 2023, cuando era alcalde de Valladolid. Según Ferreras, el PP ha «faltado al respeto» al socialista y ha bajado el nivel de la campaña electoral recién arrancada.

El origen de la polémica está en un mensaje de Puente en X.

El ministro publicó dos fotos de Alberto Núñez Feijóo con el comentario «Se huele el miedo» tras el anuncio del adelanto electoral al 29 de noviembre. La respuesta del PP no se hizo esperar: recuperó un vídeo de abril de 2023 en el que se ve y se oye a Puente gritando de dolor tras romperse el tendón del cuádriceps derecho durante una visita a unas obras. El mensaje popular fue lapidario: «Miedo le tenías tú a un esguince».

Miedo le tenías tú a un esguince. https://t.co/SoavNpr8m4 — Partido Popular (@ppopular) October 5, 2026

Ferreras no tardó en reaccionar desde el plató. “No sé si es el nivel de campaña que se merecen los españoles… Me parece todo… Es hasta desagradable”, afirmó, pidiendo a los partidos que “suban el nivel”. El presentador presentaba así la mofa del PP como una falta de respeto intolerable hacia el ministro.

Ferreras, sobre el vídeo del PP mofándose de una caída de Óscar Puente: «No sé si es el nivel de campaña que se merecen los españoles» https://t.co/T13jr6rYHi — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) October 6, 2026

La respuesta de David Alandete, corresponsal de ‘ABC’, COPE y Telemadrid en la Casa Blanca y habitual diana de los ataques de Puente, no se hizo esperar. El periodista sacó la hemeroteca del propio ministro y le recordó su historial de insultos:

El ministro que llamó a españoles “sacos de mierda”, que llamó “fachín” a un exiliado venezolano y que acusó de “traidor” a un periodista en la televisión pública por hacer una pregunta dice ahora sentirse “deshumanizado”. Los actos y las palabras tienen consecuencias.

Muy de acuerdo, pero ¿cuando el ministro llamaba a compañeros «traidores» por hacer una pregunta sobre su país en Washington? ¿Cuando llamó a un compañero de profesión «saco de mierda»? ¿Y ante su malsana obsesión, abiertamente machista, con Ketty? ¿Entonces decíamos algo o no? — David Alandete (@alandete) October 6, 2026

Alandete aludía a los numerosos precedentes en los que Óscar Puente ha utilizado un lenguaje grosero y descalificador contra ciudadanos, opositores y periodistas críticos.