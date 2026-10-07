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Periodismo

AMNESIA DEL PRESENTADOR DE 'AL ROJO VIVO' (LASEXTA)

Ferreras carga contra el PP por «faltarle el respeto» a Óscar Puente y David Alandete le responde con la hemeroteca del ministro

"¿Y ante su malsana obsesión, abiertamente machista, con Ketty? ¿Entonces decíamos algo o no?"

Antonio García Ferreras, Óscar Puente y David Alandete.
Antonio García Ferreras, Óscar Puente y David Alandete. PD.
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Antonio García Ferreras, olvidando la hemeroteca que persigue a Óscar Puente, salió a defender al ministro de Transportes en ‘Al Rojo Vivo‘.

El presentador de laSexta ha criticado con dureza al Partido Popular por un vídeo en el que se burlaba de la grave lesión que sufrió Puente en 2023, cuando era alcalde de Valladolid. Según Ferreras, el PP ha «faltado al respeto» al socialista y ha bajado el nivel de la campaña electoral recién arrancada.

El origen de la polémica está en un mensaje de Puente en X.

El ministro publicó dos fotos de Alberto Núñez Feijóo con el comentario «Se huele el miedo» tras el anuncio del adelanto electoral al 29 de noviembre. La respuesta del PP no se hizo esperar: recuperó un vídeo de abril de 2023 en el que se ve y se oye a Puente gritando de dolor tras romperse el tendón del cuádriceps derecho durante una visita a unas obras. El mensaje popular fue lapidario: «Miedo le tenías tú a un esguince».

Ferreras no tardó en reaccionar desde el plató. “No sé si es el nivel de campaña que se merecen los españoles… Me parece todo… Es hasta desagradable”, afirmó, pidiendo a los partidos que “suban el nivel”. El presentador presentaba así la mofa del PP como una falta de respeto intolerable hacia el ministro.

La respuesta de David Alandete, corresponsal de ‘ABC’, COPE y Telemadrid en la Casa Blanca y habitual diana de los ataques de Puente, no se hizo esperar. El periodista sacó la hemeroteca del propio ministro y le recordó su historial de insultos:

El ministro que llamó a españoles “sacos de mierda”, que llamó “fachín” a un exiliado venezolano y que acusó de “traidor” a un periodista en la televisión pública por hacer una pregunta dice ahora sentirse “deshumanizado”. Los actos y las palabras tienen consecuencias.

Alandete aludía a los numerosos precedentes en los que Óscar Puente ha utilizado un lenguaje grosero y descalificador contra ciudadanos, opositores y periodistas críticos.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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