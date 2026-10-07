La huelga por la vivienda ya tiene fecha: ¡dos días antes del inicio de la campaña del 29N!

El 11 de noviembre se ha marcado con firmeza en el calendario político de España. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha elegido esta fecha para convocar una huelga general en defensa del derecho a la vivienda, tal como informa Europa Press. La manifestación se produce a apenas dos días del inicio de la campaña electoral y menos de tres semanas antes de las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre.

El objetivo de esta protesta es que el precio del alquiler se convierta en el frente de lucha social más relevante. La organización pide contratos indefinidos, una drástica reducción de las rentas y medidas dirigidas contra las viviendas que están bajo el control de fondos de inversión. La problemática de la vivienda, que durante años fue un asunto marginal y poco atractivo para los políticos, parece ahora destinado a ser el tema central de la campaña.

Una protesta que cambia de escala

La movilización comenzó en las calles, pero ahora busca trasladarse a los lugares de trabajo. A principios de octubre, el Sindicato de Inquilinas ya había manifestado su intención de organizar una huelga en noviembre, a la espera de coordinar la fecha con las centrales sindicales. La elección del 11 de noviembre concreta esta propuesta y se materializa en un paro de 24 horas a nivel estatal.

CCOO y UGT han mostrado su respaldo a esta huelga general que exige “salarios dignos para una vivienda digna”. A esta convocatoria se han unido otras organizaciones como CGT, además de sindicatos regionales como ELA, LAB y la CIG, según diversas fuentes. La esencia de la reivindicación es clara: no sirve de nada aumentar los sueldos si el alquiler se lleva cada vez una mayor parte de la nómina.

Sin embargo, la convocatoria aún debe sortear varios obstáculos organizativos y legales. La responsabilidad de una huelga laboral recae en los sindicatos y en los comités de empresa, no únicamente en las organizaciones de inquilinos. Además, es necesario comunicar la huelga con antelación para que las administraciones puedan establecer los servicios mínimos en caso de que se vean afectados sectores cruciales.

Elemento Situación conocida Fecha propuesta 11 de noviembre de 2026 Duración prevista 24 horas Ámbito Estatal Reivindicación central Vivienda accesible y salarios suficientes Elecciones generales 29 de noviembre de 2026

La vivienda entra de lleno en la campaña

Este calendario agrega una notable dimensión política a la situación. La huelga tendría lugar dos días antes del comienzo de la campaña electoral y dieciocho días previos a la cita con las urnas. En términos estratégicos, es difícil encontrar una fecha que tenga más potencial para influir en discursos, mítines y promesas electorales.

El movimiento de inquilinos sostiene que su protesta no está ligada a las elecciones y que continuará, independientemente de quién esté en el poder. Su mensaje ataca lo que consideran un “rentismo”: un modelo en el que propietarios y fondos de inversión obtienen beneficios mientras los hogares lidian con alquileres cada vez más inasequibles.

Para el Gobierno, esta convocatoria representa una presión adicional tras los rechazos parlamentarios a varias propuestas sobre vivienda. Por su parte, la oposición tiene la oportunidad de señalar al Ejecutivo como responsable de no haber solucionado un problema que golpea especialmente a los jóvenes, a las familias de ingresos medios y a los trabajadores en las grandes ciudades.

El riesgo, no obstante, es que la discusión quede reducida a simples consignas. La problemática engloba la escasez de vivienda pública, la falta de suelo, el alquiler turístico, la concentración de la propiedad y los bajos salarios, además de las marcadas diferencias entre territorios. Una pancarta puede sintetizar un mensaje en una frase, pero una política de vivienda efectiva, lamentablemente, requiere mucha más atención.

El reto de medir el respaldo

La gran pregunta es cuánta de esta indignación se traducirá en acción efectiva. Las manifestaciones pueden congregar a miles de personas, pero una huelga general necesita coordinación en empresas, servicios públicos, centros educativos y sectores con condiciones y horarios muy diversos.

La colaboración de las grandes centrales sindicales aporta una estructura y capacidad para convocar. Sin embargo, CSIF ya ha anunciado que no apoyará el paro, una decisión que podría restar impacto entre los trabajadores públicos. También será crucial observar si la movilización logra mantener un carácter inclusivo o termina siendo etiquetada con determinados espacios políticos.

Las organizaciones convocantes tienen mucho que definir en las próximas semanas:

El procedimiento formal de convocatoria.

Los servicios mínimos.

La participación de los comités de empresa.

El calendario de actos preparatorios.

Las exigencias concretas que plantearán a los partidos políticos.

La fecha también podría impulsar la campaña de quienes abogan por una mayor intervención en el mercado del alquiler. Entre sus propuestas se encuentran la ampliación del parque público, la regulación de las rentas en zonas tensionadas, contratos de mayor duración y la utilización de viviendas vacías. Sin embargo, quienes critican estas medidas argumentan que podrían reducir la oferta y desincentivar la inversión.

Este enfrentamiento entre regulación y oferta se perfila como uno de los debates cruciales. España no solo discute cuánto cuesta alquilar, sino también quién debe asumir el coste de corregir el desequilibrio: propietarios, administraciones, promotores, fondos o una combinación de todos ellos.

La fecha elegida tiene un precedente sindical significativo: marcaría la primera huelga general estatal apoyada por CCOO y UGT desde el 14 de noviembre de 2012. Catorce años después, el contexto ha cambiado, y ya no se trata de una reforma laboral o políticas de austeridad, sino de la creciente dificultad para encontrar una vivienda que no consuma la mayor parte del sueldo antes de llegar a fin de mes.

Y, para cerrar con una ironía del calendario, mientras los partidos preparan sus programas para seducir a los votantes, los inquilinos han puesto en la mesa su propia propuesta, clara y contundente, junto a una pancarta y una factura mensual.