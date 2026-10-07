Iker Jiménez estalla ante el acoso de los facinerosos de la acampada piojosa de Sol a su reportera Rebeca Crespo

Iker Jiménez y Carmen Pórter, indignados con el trato que recibió Rebeca Crespo en la acampada piojosa de Sol.

Estos son los que van de demócratas.

El presentador de ‘Horizonte’, Iker Jiménez, no pudo contener su indignación cuando su compañera Rebeca Crespo fue increpada, seguida y boicoteada en directo por activistas de la acampada instalada en la Puerta del Sol.

La reportera intentaba informar desde el interior del campamento cuando varios individuos le taparon la cámara, la insultaron y le exigieron que se marchara bajo la acusación de que el programa «difunde bulos».

Iker Jiménez reaccionó de inmediato para proteger a su periodista y responder a los agresores que impedían en todo momento a su reportera hacer el directo y contar lo que estaba sucediendo desde la céntrica plaza madrileña.

Lamentable actitud la de los piojosos de la acampada ilegal de la Puerta del Sol con el acoso a la reportera @rebecacrespo_ de la @navedelmisterio. A Dios gracias, Iker Jiménez no solo preservó la seguridad de su periodista, sino que le dijo cuatro cosas a esos facinerosos. pic.twitter.com/0a80HfXwzq — Luis Rioja (@miescano351) October 7, 2026

El momento del acoso

La conexión comenzó con normalidad. Crespo explicó que, en un primer momento, les habían pedido educadamente que se fueran. Cuando el equipo se negó —recordando que solo estaban haciendo su trabajo y que no grabarían caras ni molestarían— la actitud cambió.

«Se han puesto un poco violentos», relató la periodista mientras un paraguas y varias manos le impedían continuar la transmisión.

Desde el plató, Iker Jiménez interrumpió a los colaboradores, se incorporó en el asiento y soltó con rabia:

¿Pero qué hace esta gentuza? y ¿Pero esta gentuza quién es?

Inmediatamente le ordenó abandonar el lugar por seguridad.Las imágenes emitidas por Cuatro muestran el acoso en plena plaza: gente rodeando al equipo, tapando el objetivo y persiguiendo a la reportera mientras esta intentaba mantener la conexión. La Policía, presente en la zona, no intervino en ese momento.

No es la primera vez que la acampada —bautizada por muchos como ‘piojosa’ por el aspecto que presenta tras más de diez días de tiendas, lonas y basura acumulada— muestra hostilidad hacia determinados medios.

Días atrás, el periodista Carlos Cuesta contó en el mismo programa que varios compañeros tuvieron que ser escoltados por agentes ante el riesgo de linchamiento.

Rebeca Crespo ya había conectado desde Sol a finales de septiembre sin mayores problemas, pero el clima se ha enrarecido a medida que la protesta se enroca y acumula tensiones con todo aquel que no comparte su relato.

El motivo alegado por los acosadores no deja lugar a dudas: consideran que Horizonte miente y, por tanto, no tiene derecho a informar desde su territorio. Un argumento que convierte la plaza pública en un coto cerrado donde solo se tolera la versión oficial del movimiento. Mientras tanto, la acampada sigue ocupando el kilómetro cero de Madrid, con más de mil tiendas, asambleas, carteles agresivos y un ambiente que cada vez se parece menos a una protesta pacífica por la vivienda y más a un enclave donde se impone la ley del más ruidoso.

Iker Jiménez, una vez más, no se anduvo con medias tintas. Su reacción en directo resume lo que muchos ciudadanos piensan cuando ven a periodistas siendo hostigados por intentar contar lo que ocurre en la calle: hay facinerosos que creen que la libertad de información solo vale cuando les conviene.