Javier Cárdenas cuenta lo más grande sobre el chaquetero Hugo Pereira: «Tuve que tirar las tazas con su cara»

El momento es para coger palomitas y refresco extragrande.

Javier Cárdenas no se mordió la lengua en una entrevista en el programa ‘Los Cancelados’ en Periodista Digital hablando de un antiguo colaborador que cambia de chaqueta política más que una famosa de calzado.

El presentador de ‘Levántate OK‘ cargó con dureza contra su antiguo colaborador Hugo Pereira, a quien tildó de chaquetero tras su sorprendente giro ideológico.

Cárdenas recordó que Pereira fue durante años uno de los más beligerantes contra la izquierda y contra Pedro Sánchez. Compartieron espacio en el programa y formaron un tándem crítico con el Gobierno. Sin embargo, ahora el periodista aparece en La 1 defendiendo al presidente del Gobierno y a su entorno, algo que ha dejado a Cárdenas sin palabras:

Tuve un colaborador que era el más beligerante contra la izquierda, contra Pedro Sánchez: Hugo Pereira. Y ahora está en La 1 defendiendo a a calzón quitado al corrupto Pedro Sánchez.

Y añadió el detalle más gráfico y personal de su decepción:

Durante un tiempo hacía tazas y libros para los oyentes y en la portada salía todo el equipo. Él me pidió salir en algunas de esas tazas que tenemos con distintos periodistas… y te juro que las he tenido que tirar.

Cárdenas fue más allá y ha recordado episodios anteriores del comportamiento de Pereira, como el supuesto apuñalamiento por la espalda a Vito Quiles (con quien había sido amigo cercano) para quedar bien con ciertos sectores, y su posterior actitud de defensa de Sánchez ante asuntos muy polémicos relacionados con su mujer o con Ábalos y Zapatero, mientras ataca a Isabel Díaz Ayuso.

El presentador subrayó que él mismo critica a la derecha cuando considera que se equivoca y da voz a perfiles de izquierda cuando defienden posturas sensatas (como el diputado Melchor León de Ceuta). Pero el caso de Pereira, insistió, le dejó estupefacto por la velocidad y la contundencia del cambio de chaqueta.