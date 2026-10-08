Un mamarracho en la acampada de Sol niega que Ceuta sea española y se lleva una lección de patriotismo de unas mujeres caballas

Nacho Abad, el diputado socialista ceutí Melchor León y unas mujeres caballas flipan con las chorradas de José Antonio sobre que su ciudad está invadida por los españoles.

Un acampado de la Puerta del Sol irrumpió en el plató de En Boca de Todos en Cuatro y soltó una afirmación que desató una fuerte reacción.

El hombre, muy ufano él, negó la españolidad de Ceuta y Melilla y provocó una lección de patriotismo por parte de varias ciudadanas caballas presentes en el espacio.

El presentador Nacho Abad y el diputado del PSOE Melchor León también intervinieron en el debate. El acampado, identificado como José Antonio, defendió que ambas ciudades «son bereberes» y están «invadidas por los españoles». Las mujeres ceutíes no se quedaron calladas y replicaron con datos históricos y una defensa clara de la pertenencia a España.

El fulano que se han encontrado los de @EnBocaDe_Todos @Nacho_Abad en la Puerta del Sol es para enmarcarlo. Se pone a decir que Ceuta y Melilla no son españolas, que son bereberes. El zurriagazo de Melchor León (PSOE) y unas ciudadanas ceutíes a este mamarracho fue glorioso. pic.twitter.com/09nwAF4WaJ — Luis Rioja (@miescano351) October 7, 2026

El momento en el plató

José Antonio intentó argumentar que ambas ciudades autónomas “pertenecen al pueblo bereber” y que España las mantiene bajo una especie de ocupación.

Las palabras cayeron como un jarro de agua fría en el plató. Las mujeres caballas no se anduvieron con rodeos: le recordaron con voz firme y datos históricos que Ceuta y Melilla son españolas desde hace siglos, que sus habitantes son españoles de pleno derecho y que negar esa realidad es una ofensa directa a todos los ceutíes y melillenses.

Nacho Abad, visiblemente molesto, cortó en seco el discurso del acampado y le afeó la falta de conocimiento y de respeto. «No se puede venir aquí a soltar estas barbaridades», le espetó el periodista.

El diputado Melchor León, pese a pertenecer al PSOE, tampoco se quedó callado y defendió la españolidad de las dos ciudades autónomas, dejando claro que ese tipo de afirmaciones no tienen cabida en un debate serio. De hecho, llegó a decir que no iba a perder el tiempo tratando de debatir con un «tonto».

El momento más intenso llegó cuando las mujeres ceutíes tomaron la palabra. Con el orgullo de quien defiende su tierra, le explicaron a José Antonio que ellas no se sienten invadidas por nadie, que son españolas y caballas, y que frases como la suya solo sirven para alimentar el discurso de quienes cuestionan la integridad territorial de España.

El acampado de Sol, que había llegado al programa con la seguridad de quien cree tener la razón, acabó recibiendo una auténtica lección de patriotismo y de realidad. Un episodio que vuelve a poner de manifiesto cómo ciertos discursos que circulan en algunos entornos de la izquierda radical y de los movimientos de acampada chocan de frente con el sentimiento de los españoles de Ceuta y Melilla.