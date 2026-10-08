Albiol alerta de la campaña sucia de Sánchez y saca la bola de cristal: “No se va a parar ante nada”

Xavier García Albiol (Badalona, 1967) es el actual alcalde de Badalona, cargo que ejerce tras haber sido elegido edil de su ciudad natal por primera vez en 1991 e iniciar una extensa trayectoria pública en las filas del Partido Popular. Formado en Derecho, consolidó a lo largo de los años un estilo político directo y de fuerte arraigo local que lo posicionó como la figura de referencia del centro-derecha en el área metropolitana de Barcelona.

Su trayectoria municipal alcanzó un punto de inflexión en 2011, cuando hizo historia al ganar las elecciones y asumir por primera vez la alcaldía de Badalona, rompiendo con décadas de hegemonía de la izquierda en el municipio. Su gestión se caracterizó por un discurso firme centrado en la seguridad ciudadana, la regulación de la convivencia urbana y el control de la inmigración irregular, postulados que le valieron un amplio respaldo popular local, pero también intensos debates a nivel nacional.

En el plano autonómico y nacional, asumió la presidencia del Partido Popular de Cataluña entre 2017 y 2018, encabezando la candidatura popular en las elecciones catalanas de 2015 y 2017 en pleno auge del proceso independentista, además de haber ejercido como diputado en el Parlamento de Cataluña y senador en las Cortes Generales. En las elecciones municipales de mayo de 2023, logró una histórica mayoría absoluta en Badalona, reafirmando su liderazgo y consolidando su mandato al frente de la cuarta ciudad más poblada de Cataluña.

Este 8 de octubre de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para analizar la convulsa actualidad política marcada por el anuncio de elecciones anticipadas este 29 de noviembre.