Aldama trunca el camino de Sánchez a ser reelegido con un durísimo golpe: «Imputado y a la cárcel»

El empresario Víctor de Aldama ha lanzado este miércoles 7 de octubre de 2026 una de las acusaciones más graves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista exclusiva en ‘El Análisis: Diario de la Noche’ de Telemadrid. En un tono directo y contundente, ha afirmado que Sánchez «va a ser imputado y va a ir a la cárcel» por su presunta implicación en la adjudicación de un contrato de trenes valorado en más de 2.400 millones de euros.

Según el relato de Aldama, el presidente del Gobierno ordenó personalmente al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que se encargara de la licitación de 211 trenes de Cercanías de gran capacidad, adjudicada a Alstom y Stadler por 2.445 millones. «El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llama a José Luis Ábalos y le dice que se tiene que encargar de la nueva licitación que va a salir de trenes y hablar con Stadler», aseguró. Ábalos, según su versión, envió entonces a Koldo García y a él mismo a Valencia para reunirse con el presidente de Stadler, Iñigo Parra. Aldama afirma haber viajado en varias ocasiones y que existen pruebas de esos encuentros, ya que en la empresa «te registran».

Víctor de Aldama en exclusiva:

@victodealdama :

🗣️»La financiación ilegal del PSOE va a quedar demostrada»

@AntonioRNaranjo ✖️@telemadrid

#programa327

#Elecciones29N 🔊 https://t.co/VHYMhGTEDG https://t.co/y9C32RyHa8 — El análisis: Diario de la Noche (@analisisDN) October 7, 2026

«Pruebas muy contundentes» contra la Internacional Socialista

El comisionista sostiene que la operación se realizó «obviamente a cambio de comisiones», parte de las cuales habrían ido destinadas al PSOE y otra parte a repartirse entre los intervinientes. Además, afirma que un funcionario del Ministerio de Transportes envió a Koldo la información de que la licitación ya estaba concedida a Stadler antes de que fuera pública.

Aldama vinculó estas acusaciones con la pieza secreta que investiga la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación ilegal del PSOE. Aunque no puede revelar detalles por estar bajo secreto sumarial, aseguró que contiene «pruebas muy contundentes» no solo contra el partido, sino también contra la Internacional Socialista. Expresó su deseo de que el contenido de esa pieza salga a la luz antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Las declaraciones de Aldama, condenado en el caso mascarillas, llegan en un momento de máxima tensión política y representan un duro golpe a las aspiraciones de reelección de Pedro Sánchez. El empresario no solo señala al presidente, sino que cuestiona de lleno la limpieza de la financiación del PSOE y de operaciones millonarias gestionadas durante su mandato.