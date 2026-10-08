Beatriz Talegón vomita ante la utilización de Maricarmen por parte de la izquierda: “Me revuelve las tripas”

Harta del manoseo con la ya difunta Maricarmen.
La periodista y colaboradora de ‘Horizonte’ Beatriz Talegón cargó con dureza contra lo que considera una instrumentalización política del caso de Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada en Madrid.
En su intervención en el programa de Cuatro, Talegón no se cortó: denunció que sectores de la izquierda habían utilizado a una pobre mujer anciana para hacer una campaña mediática, engañando y tergiversando la información deliberadamente.
La gran @BeatrizTalegon lo dice bien claro en @HorizonteCuatro @navedelmisterio, dejen de utilizar a Maricarmen. La comunicadora asevera que se le revolvieron las tripas viendo como usaron a la anciana como portavoz del Sindicato de Inquilinas estando ingresada en el hospital. pic.twitter.com/ZajlkrclEW
— Luis Rioja (@miescano351) October 8, 2026
La que fuera referente de los jóvenes socialistas aseguró estar triste por partida doble, por la muerte en sí y por las reacciones políticas:
Bueno, por supuesto que es una noche triste, nos ha pillado a todos que no nos lo podíamos creer. Es terrible y creo que hay que ser muy cuidadosos en lo que decimos, sobre todo los que estamos en público, porque estamos viendo que hasta la muerte de esta pobre mujer está siendo utilizada. Por eso veías mi cara, porque estoy viendo unas campañas organizadas en redes, diciendo unas barbaridades tremendas, a nivel político, pero también contra nosotros.
Exigió una reflexión:
Y esto es lo que para mí merece una reflexión que yo, y con esto termino porque hay que trabajar, yo apelaría a la sociedad española a que la memoria de Maricarmen sirva para tener límites. Para que no todo vale, ni en las campañas políticas ni en las campañas electorales ni en los movimientos sociales. Creo que todos deberían reflexionar. Empezando por lo que aquí dijimos desde el primer día, y mantengo mi opinión, se utilizó a esta pobre mujer y se le ha llevado al límite, así lo creo. Creo que esta señora ha estado sometida a una tensión tremenda, a hacerla portavoz de no sé qué historia, con 87 años y metida en un hospital. A mí me se me revolvían las tripas.
Y exigió respeto para medios como su programa, ‘Horizonte’, que están tratando de informar y de contar las cosas como son.
Aquí estamos para opinar, estamos para informar. Y para informar en libertad, porque la Constitución ampara nuestro trabajo. Y eso también lo quiero dejar claro, porque la manipulación aquí entra, en que Rebeca, nuestra compañera, no pueda hacer su trabajo. Espero que la sociedad española mantenga la calma ahora mismo y no se deje manipular por estos exaltados, que ya han demostrado no tener límites, que ya demostraron no respetar a esta pobre señora, utilizarla hasta el final, es mi opinión y la mantengo. Y hoy, que está muerta, la siguen utilizando. Además, están utilizando su muerte para atacar a sus supuestos adversarios.