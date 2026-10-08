¡El régimen sanchista mató a Maricarmen!

María del Carmen Abascal Martín, conocida como Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada el 23 de septiembre de 2026 del piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el barrio de Retiro de Madrid, donde residía desde 1956. Dos semanas después, el 7 de octubre, falleció en el Hospital Gregorio Marañón. Su caso se transformó de inmediato en bandera política de la izquierda, del Gobierno de Pedro Sánchez y de colectivos como el Sindicato de Inquilinas, que la presentaron como víctima de “fondos buitre” y de la crisis de vivienda. Sin embargo, el origen jurídico del desalojo se remonta a una norma aprobada por el PSOE hace más de tres décadas y a una larga inacción institucional.

El contrato de renta antigua lo firmó su padre en 1956. Tras su muerte pasó a la madre y, al fallecer esta en 2005, se produjo una segunda subrogación a favor de Maricarmen. La Audiencia Provincial de Madrid y, posteriormente, el Tribunal Supremo interpretaron que, conforme a la disposición transitoria segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 —aprobada bajo el Gobierno socialista de Felipe González—, esa segunda subrogación no tenía carácter vitalicio. El litigio se alargó años. La propiedad pasó en 2018 a manos de Urbagestión, que reclamó una subida del alquiler (de alrededor de 500 euros a cifras entre 1.650 y 2.650 euros) imposible de asumir con la pensión de la anciana (unos 1.350-1.400 euros). Maricarmen nunca dejó de pagar la renta original. El desahucio se ejecutó al cuarto intento, tras quedar firme la resolución judicial.

La izquierda y el Ejecutivo convirtieron el caso en símbolo mediático y político. Manifestaciones, una acampada en la Puerta del Sol, declaraciones de altos cargos del Gobierno y la aprobación exprés de los llamados “decretos Maricarmen” de vivienda se presentaron como respuesta a una “tragedia social”.

Lo que apenas se subrayó en ese relato es que el conflicto se arrastraba desde hacía años —el cambio de propiedad data de 2018 y el proceso judicial se alargó durante el periodo de Gobierno de Pedro Sánchez— y que las gestiones del Ministerio de Vivienda y las ofertas de mediación no impidieron el desenlace. La Comunidad de Madrid ofreció plazas en residencia que Maricarmen rechazó.

La figura de una anciana de 87 años con movilidad reducida, sacada en camilla de la casa de toda su vida, generó una oleada de indignación legítima por la precariedad habitacional. Pero la utilización política posterior ha obviado un dato incómodo: la base legal del desahucio no nació de un Gobierno de derechas ni de una norma reciente, sino de la propia legislación de arrendamientos impulsada por el PSOE en 1994, y el caso se resolvió judicialmente mientras el actual Ejecutivo llevaba años en el poder sin haber blindado de forma efectiva situaciones como la suya.