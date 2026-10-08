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BURDA UTILIZACIÓN POLÍTICA

La izquierda se relame con la muerte de Maricarmen y las redes estallan: “La habéis matado, es vomitivo”

El fallecimiento de la octogenaria ha desatado una oleada de reacciones políticas y cientos de usuarios acusan a esos mismos partidos de haberla utilizado hasta el final

Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años desahuciada
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Fallece a los 87 años Maricarmen, la vieja inquilina de Retiro cuyo desahucio catalizó la protesta por la vivienda y la acampada de Sol

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Son aves carroñeras.

La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda de renta antigua en Retiro, ha servido como munición para la izquierda usando su fallecimiento para hacer campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Pedro Sánchez, Irene Montero, Ione Belarra o la activista Sarah Santaolalla ya están usando utilizando su muerte con mensajes a modo de maniobra política.

Irene Montero escribió: “No es una muerte, es un asesinato. Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Mari Carmen”. Ione Belarra afirmó que “Maricarmen no ha muerto, la han asesinado los buitres que querían quedarse con su casa, la justicia y las administraciones que lo permitieron”. Gabriel Rufián se limitó a un “Qué hijos de puta”. El Sindicato de Inquilinas, que la acompañó durante el proceso, habló de “proceso torturante” y de una solución “demasiado tarde” tras el acuerdo alcanzado días después del desalojo para que pudiera regresar a su piso.

El PSOE y el propio Pedro Sánchez también se sumaron al relato de la “pérdida propia” y de la lucha contra la especulación, en un momento en el que el Gobierno lleva ocho años en Moncloa y no ha resuelto el problema de la vivienda que ahora intenta capitalizar.

Lo cierto es que su fallecimiento ha desatado una oleada de reacciones políticas y un incendio en redes sociales miles de usuarios acusan a esos mismos partidos de haberla utilizado hasta el final y de celebrar ahora su desaparición.

En redes la respuesta no se hizo esperar. Cientos de mensajes se repiten con variaciones de la misma idea.

Usuarios de distintas tendencias señalan que la anciana, con discapacidad y movilidad reducida, fue sometida a un escrutinio mediático y político intenso desde el desahucio, con cámaras, concentraciones, acampada en Sol y declaraciones constantes, y que su deterioro —ingresada desde el mismo 23 de septiembre— se produjo en medio de ese escenario de máxima exposición.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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