La izquierda se relame con la muerte de Maricarmen y las redes estallan: “La habéis matado, es vomitivo”

Son aves carroñeras.

La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda de renta antigua en Retiro, ha servido como munición para la izquierda usando su fallecimiento para hacer campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Pedro Sánchez, Irene Montero, Ione Belarra o la activista Sarah Santaolalla ya están usando utilizando su muerte con mensajes a modo de maniobra política.

Irene Montero escribió: “No es una muerte, es un asesinato. Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Mari Carmen”. Ione Belarra afirmó que “Maricarmen no ha muerto, la han asesinado los buitres que querían quedarse con su casa, la justicia y las administraciones que lo permitieron”. Gabriel Rufián se limitó a un “Qué hijos de puta”. El Sindicato de Inquilinas, que la acompañó durante el proceso, habló de “proceso torturante” y de una solución “demasiado tarde” tras el acuerdo alcanzado días después del desalojo para que pudiera regresar a su piso.

El PSOE y el propio Pedro Sánchez también se sumaron al relato de la “pérdida propia” y de la lucha contra la especulación, en un momento en el que el Gobierno lleva ocho años en Moncloa y no ha resuelto el problema de la vivienda que ahora intenta capitalizar.

Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2026

Mari Carmen no ha muerto, la han asesinado los buitres que querían quedarse con su casa, la justicia y las administraciones que lo permitieron. Que su memoria sirva para que caiga de una vez el negocio de la vivienda en este país. https://t.co/r4f2XVPJJH — Ione Belarra (@ionebelarra) October 7, 2026

Maricarmen acaba de fallecer.

Los fondos buitres, los rentistas y los miserables políticos y mediáticos han acabado con la vida de Maricarmen.

No olvidaremos, no perdonaremos. — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) October 7, 2026

No es una muerte, es un asesinato. Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Mari Carmen https://t.co/y7RUog27fm — Irene Montero (@IreneMontero) October 7, 2026

Lo cierto es que su fallecimiento ha desatado una oleada de reacciones políticas y un incendio en redes sociales miles de usuarios acusan a esos mismos partidos de haberla utilizado hasta el final y de celebrar ahora su desaparición.

En redes la respuesta no se hizo esperar. Cientos de mensajes se repiten con variaciones de la misma idea.

Usuarios de distintas tendencias señalan que la anciana, con discapacidad y movilidad reducida, fue sometida a un escrutinio mediático y político intenso desde el desahucio, con cámaras, concentraciones, acampada en Sol y declaraciones constantes, y que su deterioro —ingresada desde el mismo 23 de septiembre— se produjo en medio de ese escenario de máxima exposición.

Ojalá no hubieran utilizado a una anciana de 87 años para sus maniobras políticas. Miserables. — Chapu Apaolaza (@ChapuApaolaza) October 7, 2026

La usaron hasta su final… – Forzaron el desahucio hasta el final, teniendo, como tenía, alternativas

– Lo grabaron y emitieron en directo, sometiendo a una anciana a una presión y estrés innecesarios

– La grabaron en el hospital para alentar una acampada ilegal

– Y ahora la convierten en una falsa mártir para sacar rédito electoral Víctima? Sí, de la izquierda Demencial… — manuel llamas (@manuel_llamas) October 7, 2026

Esto podrá utilizarse, sí. Ella culpo a Pedro Sánchez, pero él, auspiciado por el Frente Amplio, dará la vuelta a la tortilla y lo centrará en que murió porque PP, Vox y Junts votaron contra los decretos, que luego se aprobaron sin pasar por el Congreso. Trágica situación. — Santiago Armesilla (@armesillaconde) October 7, 2026

La habéis utilizado y la habéis matado, miserables. Tú estuviste en ese gobierno de corruptos y puteros que no hizo una sola vivienda. Tapate un poco borrica. — Javier García Isac (@Javiergaciaisac) October 7, 2026