Mercedes Milá, nominada a pelota oficial del PSOE: «Deseo con toda mi alma que gane Sánchez»

Haber presentado ‘Gran Hermano’ durante tantos años tiene que tener consecuencias devastadoras.

La veterana presentadora Mercedes Milá ha vuelto a manifestar su respaldo sin rodeos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje que circula con rapidez por las redes. En el vídeo que acompaña la publicación, la periodista expresa su deseo más profundo de que el líder socialista consiga la victoria en los comicios del 29 de noviembre.

Mercedes Milá demuestra que está cada día más gagá, aparte de los efectos secundarios que tiene haber sido la sacerdotisa de 'Gran Marrano', y dice que desea con toda su alma que Pedro Sánchez gane las elecciones generales del 29-N. En el PSOE ya tendrán preparado su sobrecito. pic.twitter.com/mGlzRPwd1a — Luis Rioja (@miescano351) October 8, 2026

Durante la segunda edición de los ‘Celebrity Pets Awards’, donde acudió junto a su perro Scott a recoger el Premio a la Lealtad, la periodista no solo confirmó que RTVE ha dado luz verde a la renovación de su programa de entrevistas Me meto en un jardín, sino que aprovechó el photocall para soltar su particular arenga política. “Deseo con toda mi alma que gane Pedro Sánchez las elecciones y que la gente entienda todo lo que han hecho, que es mucho”, declaró sin pestañear.

Milá reconoció que el adelanto electoral no le pilló por sorpresa. “Por cómo estaban yendo las cosas, tanto en vivienda como con Ceuta. Parecía que la situación era bastante límite y, además, con la actitud de Junts en el Parlamento era imposible sacar adelante nada. Así que me lo temía”, explicó. Y no se detuvo ahí: respaldó abiertamente a los acampados de la Puerta del Sol por la vivienda, a quienes atribuyó incluso el mérito de haber forzado los comicios. “Hasta que no se aclare la situación y se pongan las cosas en su sitio seguirán allí. Y lo han hecho muy bien, porque estas elecciones que vienen las han provocado los que están en la Puerta del Sol pidiendo a gritos una vivienda”.

No es la primera vez que la presentadora saca la cara por el líder socialista. Ya en 2025, en medio de la crisis por los casos de corrupción que salpicaban al PSOE (Ábalos, Cerdán y compañía), salió en defensa de Sánchez elogiendo su “política pura, honrada y valiente” y agradeciéndole que siguiera “manejando el barco España”. Ahora, con las urnas a la vista, eleva el tono y se convierte en una especie de portavoz oficiosa del Gobierno desde los eventos de moda y desde la televisión pública.

Mientras la oposición habla de desgaste, de gestión de la vivienda, de crisis migratoria o de dependencias parlamentarias, Mercedes Milá prefiere el relato oficial: hay que reconocer “todo lo que han hecho”. Una defensa tan fervorosa que ya le vale el título oficioso de pelota oficial del PSOE. En tiempos de polarización, la periodista que un día simbolizó cierto rigor televisivo parece haber encontrado su sitio como animadora incondicional del sanchismo. El 29-N dirá si su deseo se cumple… o si el electorado decide que ya ha entendido, precisamente, “todo lo que han hecho”.