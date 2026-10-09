Las 10 tendencias virales que marcan X este viernes, 9 de octubre de 2026: Mari Carmen, política, realities...

1. POLÍTICA · ACTUALIDAD

Mari Carmen y la crisis de vivienda centran el debate

La muerte de la pensionista Mari Carmen Abascal tras su desahucio ha generado una oleada de reacciones en X desde anoche y esta madrugada. Usuarios comparten vídeos, hilos y mensajes de indignación que vinculan el caso con la política de vivienda y culpan directamente al PSOE y a Pedro Sánchez. La conversación estalló con menciones a decretos fallidos y protestas en Madrid, manteniendo el nombre en lo más alto de los rankings durante toda la noche y primeras horas del viernes.

2. POLÍTICA

PSOE y Pedro Sánchez bajo fuego cruzado

El partido socialista y su líder acumulan miles de interacciones esta mañana por su gestión de la crisis habitacional y la convocatoria de elecciones. Posts recientes enlazan el caso de Mari Carmen con críticas a decretos y votaciones fallidas, mientras la oposición señala incoherencias. El tema ha escalado desde ayer por la tarde y sigue activo con memes y debates sobre el voto por correo.

3. ENTRETENIMIENTO · TV

#LaIslaDeLasTentaciones10 sigue en boca de todos

El reality de Mediaset mantiene un volumen alto de tuits desde la emisión del último episodio anoche. Reacciones, memes y encuestas sobre los concursantes circulan con fuerza esta madrugada y primera hora del viernes, impulsadas por el hashtag oficial que aparece en los trending de 24 horas.

4. POLÍTICA

Biedma y otros nombres políticos en ascenso

El término Biedma ha irrumpido en los rankings esta mañana vinculado a debates judiciales o casos de actualidad que se solapan con la crisis de vivienda. Usuarios lo mencionan junto a PSOE y Sánchez en hilos que analizan responsabilidades políticas, con actividad verificada en las últimas horas.

5. ENTRETENIMIENTO · TV

#SVGala5 y realities de supervivencia

El formato de Supervivientes All Stars genera reacciones en tiempo real desde la gala de anoche. Votos, expulsiones y comentarios sobre concursantes como Chiqui o Asraf llenan la timeline esta madrugada, manteniendo varios hashtags relacionados en posiciones altas del ranking.

6. DEPORTES

Messi y el fútbol español en el foco

Menciones al astro argentino y a jugadores como Merino o Carvajal se multiplican esta mañana con clips de partidos recientes y especulaciones sobre convocatorias. La conversación ha cobrado fuerza desde ayer por la noche y se mantiene estable en los trending.

7. POLÍTICA · ECONOMÍA

Correos e IRPF en el centro de la actualidad

El servicio postal aparece ligado a posibles votaciones por correo ante las próximas elecciones, mientras el IRPF genera debate fiscal. Ambos términos han escalado en los rankings desde la tarde de ayer con hilos que conectan política y economía.

8. POLÍTICA

Ada Colau y Más Madrid en el radar

La exalcaldesa y el partido madrileño acumulan menciones por su postura en temas de vivienda y alianzas políticas. La actividad ha repuntado esta mañana con referencias cruzadas al caso de Mari Carmen y la situación nacional.

9. ENTRETENIMIENTO · TV

#TEM8O y otros espacios matinales

El programa de televisión mantiene interacciones por su emisión reciente, con usuarios comentando tertulias y temas tratados. El hashtag aparece en listas de las últimas horas junto a otros formatos de actualidad.

10. INTERNACIONAL

Israel sigue generando reacciones

El término Israel aparece en rankings por noticias y debates que se reactivan periódicamente. En las últimas 24 horas ha registrado picos vinculados a menciones cruzadas con la política española.