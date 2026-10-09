Daniel Portero saca la foto más miserable de Patxi López (PSOE) por acusar a una tertuliana de Antonio Naranjo de sembrar odio

Fue a por lana y el ‘muy lumbreras’ acabó troleado.

Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid e hijo de Luis Portero —fiscal jefe de Granada asesinado por ETA el 9 de octubre de 2000—, contestó a Patxi López con el mensaje que más duele al portavoz socialista: «Harás y dirás cosas que nos helarán la sangre».

Harás y dirás cosas que nos helarán la sangre 🩸 https://t.co/WXM13vFpXu — Daniel Portero (@daniel_portero) October 7, 2026

Todo comenzó cuando el exlehendakari había cargado contra el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid después de que una tertuliana, Carla de La Lá, dijera que la voz de Pedro Sánchez le resultaba «hostiable» y aludiera a otra intervención en la que se le llamó «cabrón». López habló de «podredumbre de la derecha», de tertulianos que «vomitan su odio» y de «violencia» difundida en antena, y preguntó si iban a echarlos.

Una tertuliana dice que Pedro Sánchez es “hostiable”, otra le llama «cabrón»… ¿Hasta dónde va a llegar la podredumbre de la derecha? ¿Hasta dónde van a llevar su odio?

Y, por cierto, ¿van a echar a estos tertulianos o van a permitir que sigan vomitando su odio? No se puede seguir difundiendo tanta violencia.

Menos cuentos y equidistancias: aquí hay unos que insultan y amenazan y otros que somos insultados y amenazados. — patxilopez (@patxilopez) October 7, 2026

Pedro Sánchez es “hostiable”, según una tertuliana de Telemadrid. Y NADIE le dice nada. Luego te venden que la polarización es simétrica y que hay mucha crispación. La derecha está fuera de sí 👇 https://t.co/VfMQJ2o33A — PSOE Madrid (@psoe_m) October 6, 2026

También se metió en el fango el ministro Óscar López:

Odio y violencia financiados con el dinero de todos los madrileños. Una televisión pública diciendo que el Presidente es “hostiable”. La polarización no cae del cielo, llueve desde los áticos y se financia con tus impuestos. https://t.co/6G6lnjOI7j — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) October 6, 2026

Portero no entró en el insulto de plató. Citó el tuit y adjuntó dos imágenes: una reunión de mesa con dirigentes de la izquierda abertzale y la del féretro de una víctima de ETA portado, entre otros, por el propio López.

El recado es el de siempre del hijo del fiscal: quien ahora reparte carnés de odio por un adjetivo en televisión es el mismo que, según Portero, mantuvo contactos con el entorno de ETA cuando la Audiencia Nacional los tenía prohibidos y el que hoy da lecciones a quienes critican a Sánchez.

Naranjo ya había rebajado el «hostiable» en directo —»es repudiable, vamos a cambiar la palabra»—, pero al PSOE no le bastó. Óscar López y la cuenta del partido en Madrid hablaron de odio financiado con dinero público. La réplica de Portero deja el debate donde él quiere: no en una tertulia de Telemadrid, sino en lo que, a su juicio, sí heló la sangre.

De hecho, la propia Carla aclaró su mensaje y hasta se disculpó por el término: