El juez Villegas clava a la perfección el auténtico infierno sufrido por la jueza que instruyó la causa del hermano de Pedro Sánchez

El relato, escalofriante a todas luces, es para escucharlo en bucle.

El juez Jesús Villegas expuso con crudeza en el programa ‘Horizonte’ de Cuatro el tormento padecido por la magistrada Beatriz Biedma durante la instrucción del caso que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Su relato deja claro cómo las presiones y maniobras del entorno socialista buscaron minar su labor sin contemplaciones.

El juez Villegas @eutimius detalla a la perfección el infierno vivido por la jueza Beatriz Biedma tras tener que ser la instructora del caso de David Sánchez, el hermano 'musicólogo' de Pedro Sánchez. Deja bien a las claras cómo actuó la mafia del PSOE para tratar de liquidarla. pic.twitter.com/IeRdyLOQBg — Luis Rioja (@miescano351) October 9, 2026

Tras la comparecencia de la magistrada Beatriz Biedma ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, y con el informe de la UCO que acredita los contactos de las «cloacas» del PSOE con clanes de narcotraficantes de Badajoz para causarle «daño físico», Villegas puso nombre y apellido al calvario que ha vivido la instructora del caso David Sánchez.

«No está sola. Esta jueza es una heroína», sentenció el magistrado. Y no se quedó ahí. Describió lo ocurrido como «un descenso a los infiernos de un país que es excelente como España» y recordó que, cuando se habla de mafiosos, narcotraficantes y de atentar contra la integridad de una jueza, «nos estamos situando al nivel de un Estado fallido, al nivel de lo que ocurre en México, en Venezuela, en dictaduras».

Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, fue quien investigó y llevó a juicio a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Mientras instruía la causa, según su propia declaración y el informe de la UCO, sufrió seguimientos hasta el colegio de sus hijas (donde alguien se hizo pasar por su hermano y por su secretario, aunque no tiene ninguno de los dos), una campaña de desprestigio con decenas de vídeos en YouTube y, lo más grave, contactos de la trama de Leire Díez con el clan de los Rocho para “eliminarla”.

La propia Cintia Rocho, conocida como ‘La Celsa’, declaró ante la UCO que el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, colaborador de la trama, le dijo que Biedma «era un puto grano en el culo y que había que eliminarla» y añadió la frase «a palos aprende el burro». La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil interpreta esas palabras como una clara intención de causar daño físico.

Villegas, que confesó haber sufrido él mismo seguimientos por parte de mafias en destinos anteriores, marcó la diferencia: “Es mucho peor lo que le ha pasado a esta magistrada porque el acoso viene del entorno del poder”. Y cerró con un mensaje de apoyo inequívoco: la jueza no está sola.

La declaración de Biedma, con «muchos datos y pruebas», y el informe de la UCO han elevado el caso Leire Díez a una dimensión que el propio Villegas califica de «línea roja». Un infierno personal y profesional que una jueza de provincia ha tenido que soportar por el simple hecho de hacer su trabajo contra el entorno más cercano del presidente del Gobierno.