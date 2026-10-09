Las mafias suben la tarifa del viaje de Ceuta a la Península: 15.000€ por migrante, nadando los últimos metros

El importe para abandonar Ceuta con destino a la Península puede llegar hasta los 15.000 euros por migrante.

Esta peligrosa ruta, analizada por Antena 3 Noticias, utiliza motos de agua, embarcaciones menores y trayectos clandestinos que, en determinadas ocasiones, concluyen con los pasajeros arrojándose al agua para nadar los últimos metros hasta llegar a la costa.

El negocio ha cobrado impulso tras la llegada masiva de personas a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. Las redes han encontrado nuevas oportunidades en una clientela que queda atrapada en la ciudad autónoma, dispuesta a desembolsar grandes sumas por alcanzar lugares como La Línea de la Concepción, Algeciras o diversas localidades del Campo de Gibraltar.

Una tarifa que varía según el riesgo

Las pesquisas de las fuerzas de seguridad y los testimonios recopilados por distintos medios sitúan el coste entre 8.000 y 9.000 euros, aunque hay casos en los que se han llegado a pagar hasta 15.000. Este incremento responde, según indican algunas fuentes, al aumento de la vigilancia y al riesgo que asumen quienes organizan estas travesías.

La distancia que separa Ceuta de Punta Carnero es de aproximadamente 14 kilómetros. Una moto de agua puede cubrir este trayecto en unos 12 a 15 minutos, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Este tiempo reducido disminuye la exposición ante las patrullas, pero no elimina el riesgo: muchos pasajeros transitan sin chalecos salvavidas y deben saltar al agua antes de alcanzar la orilla para eludir la detección policial.

El precio también depende del tipo de medio utilizado:

Modalidad Precio aproximado Características Patera o embarcación pequeña 1.000-3.000 euros Mayor número de ocupantes y trayectos más largos Lancha rápida o moto de agua 4.000-6.000 euros Menor capacidad y mayor rapidez Traslado desde Ceuta realizado por una red 8.000-9.000 euros Puede incluir alojamiento y transporte Casos recientes detectados Hasta 15.000 euros Precio relacionado con el riesgo y la demanda

Embarcaciones pequeñas y pasajeros apretujados

Las redes no siempre recurren a las grandes narcolanchas asociadas al crimen organizado en el narcotráfico. Muchas veces, optan por barcos de recreo, embarcaciones neumáticas, pateras pequeñas o motos de agua. El objetivo en estos casos es no levantar sospechas, moverse con agilidad y abandonar la embarcación antes de que los agentes puedan llevar a cabo la interceptación.

La Policía ha documentado viajes con varios ocupantes, sin patrón profesional y carentes de medidas básicas de seguridad. En una de las investigaciones, se descubrió que siete personas viajaron desde Ceuta hasta la costa peninsular en una embarcación de menor tamaño. La organización habría recaudado alrededor de 56.000 euros en un solo trayecto.

Otras expediciones concentran a diez u once pasajeros. Viajan de noche, en condiciones de hacinamiento y expuestos a mareos, caídas e hipotermia. Un fallo en el motor, una brusca variación del viento o una maniobra errónea pueden convertir el cruce en una situación de emergencia marítima.

Del ingreso a nado al endeudamiento

Los intermediarios están a la caza de migrantes que llegaron a Ceuta durante la reciente oleada masiva o que se encuentran en la ciudad sin recursos para proseguir su viaje. Posteriormente, les ofrecen un lugar, establecen el precio y organizan el traslado desde áreas con menor vigilancia, tales como la frontera de Benzú o los acantilados del monte Hacho.

Quienes no cuentan con los medios necesarios para abonar la suma solicitada suelen contraer deudas con la misma organización. Según informes en circulación, algunas redes imponen la obligación de saldar este compromiso mediante trabajos relacionados con la prostitución, la venta de drogas, la vigilancia o el transporte de otras personas.

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de cinco presuntos miembros de dos organizaciones criminales implicadas en estos traslados. Los arrestados enfrentan cargos de organización criminal y favorecimiento de la inmigración irregular. En uno de los casos, uno de los sospechosos ha ingresado en prisión provisional.

Más de un centenar de salidas bajo vigilancia

Desde la crisis de finales de julio, las fuerzas de seguridad han registrado más de 100 embarcaciones con destino a la Península, aunque no todas han sido interceptadas. Esta cifra refleja un goteo constante, difícil de controlar debido a la rapidez de las motos de agua, la extensión del Estrecho y la elección de horarios nocturnos para la travesía.

El Campo de Gibraltar ha aumentado la vigilancia en la costa tras varias llegadas a las playas de Algeciras y La Línea. En ciertos casos, los migrantes logran alcanzar la tierra y continúan a pie antes de que los agentes puedan localizar la embarcación. En otros, las redes abandonan las motos de agua o las pequeñas lanchas una vez completada la travesía.

Algunas claves del sistema

Captación: los intermediarios localizan a migrantes en Ceuta y les proponen una salida clandestina.

los intermediarios localizan a migrantes en Ceuta y les proponen una salida clandestina. Transporte: las redes utilizan motos de agua, pateras y embarcaciones de recreo.

las redes utilizan motos de agua, pateras y embarcaciones de recreo. Desembarco: los pasajeros pueden saltar al agua y nadar hacia la costa.

los pasajeros pueden saltar al agua y nadar hacia la costa. Cobro: el precio se eleva cuando aumenta la vigilancia.

el precio se eleva cuando aumenta la vigilancia. Explotación: la deuda puede prolongar la servidumbre a la organización.

la deuda puede prolongar la servidumbre a la organización. Riesgo: la falta de chalecos, el hacinamiento y la navegación nocturna intensifican el peligro.

El negocio se adapta con agilidad a cada alteración en la vigilancia. Mientras las fuerzas de seguridad intentan cerrar los puntos de salida y llegada, las mafias cambian de embarcación, horarios y tarifas, dejando a los migrantes ante un dilema marcado por el miedo, la deuda y el riesgo de perder la vida en el mar.