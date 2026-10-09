Marcos de Quinto solo necesita una cifra para desmontar de un plumazo el relato de la izquierda sobre Maricarmen

Contundente y sin lugar a réplicas.

El empresario Marcos de Quinto irrumpió en el plató de ‘Espejo Público‘ con una pregunta directa que ha removido el debate sobre el caso de la octogenaria Maricarmen en el barrio de Ibiza de Madrid.

Durante el programa de Antena 3, el político señaló que el relato mediático y político en torno a este desahucio pasó por alto una realidad más amplia que la izquierda pretende esconder torticeramente.

Marcos de Quinto revoluciona el plató de @EspejoPublico @antena3com dando el dato definitivo que desmonta el relato de la izquierda sobre Maricarmen: "¿Qué pasa con los otros 272.000 desahucios que se produjeron durante estos ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez?" pic.twitter.com/NMViOIzlMx — Luis Rioja (@miescano351) October 9, 2026

La intervención giró en torno a los datos de desahucios ejecutados en los últimos años.

De Quinto recordó que durante los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez se han producido aproximadamente 272.000 desahucios en toda España.

Esta cifra, presentada en el debate televisivo, contrastó con la atención concentrada en un único caso y obliga a revisar cómo se construye el relato en torno a estos conflictos. El exdiputado de Ciudadanos defendió que la justicia actúa de forma similar en todos los supuestos y que la visibilidad mediática no altera el marco legal aplicable.

El empresario dejó en evidencia en el plató de ‘Espejo Público’ la selectiva indignación de la izquierda con el caso de la anciana madrileña:

¿Qué pasa con los otros 272.000 desahucios que se produjeron durante estos ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez?.

Una sola pregunta bastó para poner sobre la mesa el dato que el relato político y mediático en torno a Maricarmen evita nombrar: los aproximadamente 272.000 desahucios practicados en España durante los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez. La cifra, repetida también por el propio De Quinto en redes y en el debate, convierte el caso de la octogenaria del barrio de Ibiza en una excepción mediática, no en una excepción jurídica.

El argumento es sencillo y, por eso, incómodo.

Durante casi una década el fenómeno de los lanzamientos no generó manifestaciones permanentes ni campañas de alcance nacional. Solo cuando el desahucio se produce en Madrid, junto al Retiro, y puede usarse contra el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida y contra Isabel Díaz Ayuso, la izquierda y sus terminales activistas convierten a una sola inquilina en símbolo.

De Quinto lo resumió con crudeza en el plató: símbolo, a su juicio, habría sido la mujer de Hospitalet que se suicidó; este caso, ha dicho, es «una cara más dura porque tocaba en Madrid».

El marco legal tampoco encaja en el guion que se ha vendido. Maricarmen se benefició durante décadas de la prórroga forzosa de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Fue el decreto Boyer, de 1985, el que puso fin al modelo de renta antigua, y la LAU de 1994 —ambas normas de gobiernos socialistas— la que reguló la extinción de esos contratos y la actualización de rentas. El desahucio lo ordena un juez aplicando ese marco y lo ejecuta la Policía dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. Sánchez, recordó De Quinto, ha tenido ocho años para cambiar esas leyes y no lo ha hecho.

Tampoco cuadra el silencio sobre las soluciones. El Ayuntamiento de Madrid llegó a un acuerdo con los propietarios para que la anciana pudiera regresar al piso, después de que la empresa le hubiera ofrecido antes la compra a precio reducido y un alquiler por debajo de mercado. Y la propia Maricarmen, en declaraciones anteriores al estallido de la campaña, señaló a Pedro Sánchez como responsable de no haber parado los desahucios. Esa versión desapareció del relato en cuanto el foco se desplazó hacia la oposición.

La instrumentalización, sostuvo De Quinto, es lo que ha convertido un litigio de renta antigua en arma política. La cifra de los 272.000 desahucios bajo el mandato de Sánchez dejó al descubierto la pregunta que el relato no quiere responder: por qué solo ahora, y solo en este caso, se rasgan las vestiduras.