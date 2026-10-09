El montaje de la vergüenza: Iker Jiménez acusa a la izquierda de recortar ‘Horizonte’ para fingir que se reían de la muerte de Maricarmen

Iker Jiménez muestra el fragmento real y no el cortado por el progrerío patrio.

Iker Jiménez abrió la emisión de Horizonte en Cuatro para desmontar punto por punto el montaje que circula desde el fallecimiento de Maricarmen. El presentador mostró cómo un fragmento recortado se ha distribuido de forma deliberada para simular que el plató se reía de la anciana. El vídeo original no corresponde a ese día, carece de contexto y ni siquiera trataba sobre ella.

El presentador colgó el desmentido en su cuenta con el mensaje «así manipulan lo que dijo #Horizonte» y habló de una distribución deliberada, de nivel mediático e incluso ministerial y avisó de que el corte no es de ese día, que no está completo y ni siquiera iba exactamente sobre la octogenaria.

Iker Jiménez @navedelmisterio detalla en @HorizonteCuatro el burdo intento de la izquierda mediática y política de manipular un fragmento de su programa, descontextualizando el día y el momento, para vender que se habían burlado de la muerte de Maricarmen. pic.twitter.com/CVI7HxaD7b — Luis Rioja (@miescano351) October 9, 2026

El arranque no fue el habitual.

Jiménez admitió que «habitualmente no contesto», pero sostuvo que lo ocurrido en las últimas horas «requiere un poco de atención porque no es solo por Horizonte». Según su relato, desde la noche del miércoles 7 de octubre de 2026 —cuando el programa reaccionó a la muerte de Maricarmen Abascal— se difundió un fragmento concreto entre cuentas «importantes, más o menos del mismo cariz, y miles de adláteres, bots».

El efecto buscado, dijo, era que quien no ve las tres horas del espacio dé por hecho que el equipo «se rio en un momento tan sensible. Uno no puede pensar que es casualidad», añadió, y recordó que ya les han editado vídeos en otras ocasiones «diciendo que habíamos dicho algo que era muy peligroso».

El núcleo del desmentido fue la fecha y el objeto de la broma, tal y como explicó Jiménez.

El corte que circula, explica, es del 28 de septiembre, no de la noche de la muerte. Ese día ‘Horizonte’ había hablado en primicia con Urbagestión y daba por cerrado un acuerdo para que Maricarmen volviera a la vivienda por 500 euros:

Nosotros estábamos contentos aquí indicando que por fin eso iba a ocurrir.

El programa se cerraba, con los créditos ya en pantalla, y la mesa seguía con el llamado ‘decreto Maricarmen’, nombre que, subraya, no inventó el programa: lo usaron la prensa y cabeceras como El País (El Sindicato de Inquilinas propone un ‘decreto Maricarmen’) o el HuffPost.

En ese cierre, Beatriz Talegón distinguía los dos decretos —’decreto Mari’ y ‘decreto Carmen’, en la fórmula con la que Jiménez le pidió que lo explicara— y el presentador soltaba la pulla que ahora se viraliza sola: «¿Esto se llamará Mari Carmen o ya no? Hasta luego, Mari Carmen».

La frase, insistió, iba al decreto, no a la señora.

No estábamos hablando de la señora Mari Carmen. No tiene nada que ver con un grupo de periodistas riéndose de la suerte de Mari Carmen, como algunos están haciendo pensar.

Y remató con contundencia:

No nos estábamos riendo de Mari Carmen. Ni siquiera estábamos en ese fragmento hablando de Mari Carmen.

Iker Jiménez contrapuso ese montaje con el programa del día del fallecimiento. Quien lo viera, dice, comprobaría «con qué respeto tocábamos el asunto». El pésame y la reflexión sobre el carácter simbólico de la muerte quedan, en su versión, fuera del clip de siete segundos que se ha hecho circular «sin querer ver cuál es el contexto ni qué se dijo realmente».

El presentador de ‘Horizonte’ elevó el tiro del caso concreto al método: «desde el ámbito mediático, como ya ocurrió, desde el ámbito político al más alto nivel, se distribuya un vídeo editado, un vídeo seleccionado».

Y cerró con la advertencia de que el procedimiento no se queda en su plató: