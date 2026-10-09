Salamanca se convierte en el epicentro del debate sobre la libertad política: la Junta Democrática cuestiona el Régimen del 78 y reabre la disyuntiva entre reforma y ruptura

El congreso celebrado los días 2, 3 y 4 de octubre reúne a Javier Torrox, Rubén Gisbert, Luis María Pardo, Cristóbal Cobo y víctimas de la DANA en unas jornadas marcadas por la crítica al sistema político español y el enfrentamiento entre distintas corrientes del pensamiento político.

SALAMANCA, 4 de octubre de 2026. — Salamanca ha sido durante tres días el escenario de un intenso debate sobre el presente y el futuro del sistema político español. El congreso de la Junta Democrática de España, celebrado los días 2, 3 y 4 de octubre, ha reunido a voces del ámbito jurídico, político e intelectual, así como a representantes de la sociedad civil y víctimas de la DANA, para abordar una cuestión de fondo: ¿es posible transformar el sistema político desde dentro o resulta necesaria una ruptura con sus fundamentos?

La cita ha contado con la participación de Javier Torrox, Rubén Gisbert, Luis María Pardo y Cristóbal Cobo, además de testimonios de víctimas de la DANA, que han aportado una dimensión humana al debate sobre la responsabilidad de los poderes públicos y los mecanismos de rendición de cuentas.

Uno de los elementos más destacados del encuentro ha sido la crítica contundente al denominado Régimen del 78, expresión con la que los participantes críticos se refieren al entramado institucional surgido de la Transición y de la Constitución de 1978. Las objeciones se han centrado en la configuración del sistema de partidos, la separación efectiva de poderes y la capacidad real de los ciudadanos para controlar a sus representantes.

Reforma o ruptura: el debate que marcó las jornadas

Uno de los debates más interesantes del congreso ha girado en torno a una disyuntiva fundamental: ¿debe reformarse el sistema político actual o es necesario plantear una ruptura con sus estructuras esenciales?

La discusión ha permitido confrontar diferentes estrategias para abordar la crisis de representación política. Por un lado, la vía reformista plantea la posibilidad de introducir cambios institucionales que corrijan las disfunciones del modelo vigente. Por otro, las posiciones rupturistas cuestionan que las estructuras actuales puedan regenerarse desde dentro y defienden la necesidad de abrir un nuevo marco político.

La controversia no es meramente terminológica. Tras ella se encuentra una pregunta decisiva sobre el origen y la legitimidad del poder: si basta con cambiar las reglas y los procedimientos existentes o si resulta necesario modificar los fundamentos del sistema para garantizar la libertad política de los ciudadanos.

En este contexto, la Junta Democrática ha situado la libertad política colectiva y la separación de poderes en el centro de su propuesta, defendiendo una transformación que permita superar las limitaciones que atribuye al actual modelo institucional.

Una crítica frontal al Régimen del 78

La crítica al Régimen del 78 ha ocupado un lugar central en las reflexiones del congreso. Los cuestionamientos han puesto el foco en el papel de los partidos políticos, la relación entre los poderes del Estado y las limitaciones de los mecanismos de representación ciudadana.

Desde esta perspectiva crítica, el problema no reside únicamente en la actuación de determinados gobernantes, sino también en el diseño institucional que condiciona el acceso al poder y su ejercicio.

El debate ha abordado así una cuestión que trasciende la alternancia entre partidos: si los ciudadanos disponen de instrumentos suficientes para elegir libremente a sus representantes, exigirles responsabilidades y controlar de manera efectiva el ejercicio del poder público.

La separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, junto con la independencia de estos frente a las estructuras partidistas, se ha presentado como uno de los elementos esenciales de cualquier propuesta de transformación política.

Dalmacio Negro, Trevijano y Gustavo Bueno: tres tradiciones intelectuales en el debate

El congreso también ha estado marcado por la presencia intelectual de tres grandes referentes del pensamiento político español: Dalmacio Negro, Antonio García-Trevijano y Gustavo Bueno. Sus respectivas escuelas de pensamiento ofrecen herramientas diferentes para analizar el Estado, la democracia, el poder y las estructuras políticas contemporáneas.

Dalmacio Negro: el Estado y la tradición política Su pensamiento aporta una perspectiva crítica sobre la evolución del Estado moderno, la soberanía y las transformaciones de las instituciones políticas. Su obra invita a examinar los fundamentos históricos e intelectuales del poder estatal. Antonio García-Trevijano: libertad política y representación Su pensamiento constituye una referencia central para la Junta Democrática. Su crítica al sistema de partidos y su defensa de la libertad política colectiva sitúan la separación de poderes y la capacidad ciudadana de controlar a sus representantes en el núcleo de la discusión. Gustavo Bueno: materialismo filosófico y análisis del Estado Su sistema filosófico ofrece instrumentos para analizar la política, la nación, el Estado y las ideologías desde una perspectiva materialista. Su obra permite abordar críticamente los conceptos y las categorías con los que se interpreta la realidad política.

La confluencia de estas tres tradiciones intelectuales resulta especialmente relevante porque, aunque no son equivalentes y mantienen diferencias teóricas importantes, permiten abordar desde perspectivas distintas las relaciones entre el individuo, el Estado, la sociedad civil y el poder político.

Su presencia en el horizonte intelectual del encuentro refuerza la dimensión doctrinal del congreso y lo sitúa en un debate más amplio sobre los fundamentos de la democracia, la naturaleza de las instituciones y las posibilidades de transformación del sistema español.

Las víctimas de la DANA llevan al debate la responsabilidad de las instituciones

La participación de víctimas de la DANA ha añadido una dimensión especialmente sensible a las jornadas. Sus testimonios han conectado la discusión sobre la organización del poder con las consecuencias que las decisiones públicas pueden tener sobre la vida de las personas.

La exigencia de transparencia, el esclarecimiento de responsabilidades y la necesidad de mecanismos eficaces de rendición de cuentas han adquirido especial relevancia en un encuentro que cuestiona la capacidad de las instituciones para responder ante situaciones críticas.

La presencia de las víctimas ha recordado que el debate democrático no se limita a cuestiones teóricas o constitucionales: también afecta a la capacidad de los ciudadanos para conocer cómo se toman las decisiones, exigir explicaciones y reclamar responsabilidades cuando consideran que la actuación pública ha sido insuficiente.

De la crítica a la acción política

La participación de Javier Torrox, Rubén Gisbert, Luis María Pardo y Cristóbal Cobo ha contribuido a reunir diferentes voces del debate político, jurídico e intelectual en torno a la necesidad de revisar los fundamentos del sistema institucional español.

Para la Junta Democrática, el desafío consiste en trasladar estas reflexiones al terreno de la acción ciudadana y mantener abierto un debate que, a su juicio, no puede reducirse a la alternancia electoral entre los partidos existentes.

La cuestión de fondo sigue siendo cómo articular un modelo en el que los ciudadanos dispongan de mayor capacidad de decisión y control sobre quienes ejercen el poder.

Salamanca cierra así tres jornadas de debate con una pregunta que va más allá de la coyuntura política: ¿puede reformarse el Régimen del 78 hasta hacerlo irreconocible o exige la libertad política una ruptura con sus fundamentos?

La respuesta divide estrategias, corrientes intelectuales y concepciones de la democracia. Pero esa misma controversia constituye el núcleo de un debate que la Junta Democrática pretende llevar al centro de la discusión pública española.