Sarah Santaolalla traspasa todos los límites de la indecencia acusando a Ayuso de haber matado a Maricarmen: “7.291+1”

La tertuliana y analista política Sarah Santaolalla ha vuelto a demostrar que no conoce límites cuando se trata de atacar a todos aquellos que no son de su cuerda.

En esta ocasión el objetivo de sus invectivas fue Isabel Díaz Ayuso.

Horas después de conocerse el fallecimiento de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada de la vivienda en la que llevaba décadas y que murió tras dos semanas hospitalizada, la colaboradora de TVE y próxima presentadora en La Séptima publicó en X una imagen manipulada de la presidenta de la Comunidad de Madrid con rasgos calavéricos y un mensaje tan breve como demoledor: «7291 + 1». Sarah Santaolalla

Con esa cifra, Santaolalla no solo politiza de forma brutal una tragedia personal, sino que acusa directamente a Ayuso de ser responsable de la muerte de la octogenaria, sumándola a las 7.291 personas mayores que fallecieron en residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia sin ser derivadas a hospitales.

Maricarmen Abascal fue desalojada de su domicilio en el barrio de Retiro por orden judicial, ejecutada por la Policía Nacional —dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez— y al amparo de la legislación de vivienda impulsada por el Ejecutivo central. La propia anciana, en una entrevista emitida por Televisión Española poco antes del desahucio, señaló a Sánchez como responsable. Sin embargo, para Santaolalla y parte de la izquierda, la culpa recae automáticamente en Ayuso.

La tertuliana no se detuvo en el tuit con la calavera y el «7291+1». En mensajes posteriores cargó contra «fondos buitres, rentistas y miserables políticos y mediáticos» y llegó a hablar de «asesinato», elaborando incluso una «lista de indeseables» con nombres de periodistas y creadores de opinión que, según ella, se habían burlado de la anciana. Todo ello mientras el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, respondía con contundencia: «Esto es La Séptima. Tomamos nota, Contreras. No se puede ser más miserable y rastrera».

Esto es @la_septima_tv Tomamos nota @ContrerasTejera Supongo para eso se la ha contratado. No se puede ser más miserable y rastrera. O sí. Esta feliz supongo. Es lo que quería. Poder usar una desgracia para atacar a Ayuso, aunque no tenga ninguna responsabilidad. — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) October 8, 2026

Seis años después de la pandemia, la cifra de 7.291 sigue siendo utilizada como arma arrojadiza contra el Gobierno regional, presentando las muertes en residencias como si fueran el resultado de una decisión deliberada de Ayuso. Santaolalla, que ya había reclamado en el pasado que el Rey se acordara de «las 7.291 víctimas de la señora Ayuso», ha encontrado en la muerte de Maricarmen la ocasión perfecta para sumar un «+1» y reabrir la herida.

La operación es sencilla y efectiva en redes: se toma una desgracia individual ocurrida en 2026, se le añade la cifra de 2020 y se apunta directamente a la presidenta madrileña. Sin explicar qué decisión concreta de la Comunidad de Madrid provocó el fallecimiento de Maricarmen, qué competencia se ejerció de forma incorrecta ni qué relación guarda un desahucio judicial con los protocolos hospitalarios de marzo de 2020.

Para muchos observadores, el gesto de Santaolalla traspasa todos los límites de la decencia. Utilizar la imagen de una mujer recién fallecida para construir un ataque partidista, manipular visualmente a la presidenta y reducir una muerte a una suma matemática es, según el PP y numerosos usuarios, un ejemplo de «rastrerismo» mediático.La tertuliana, habitual crítica de Ayuso (del ático, de las residencias, de cualquier decisión del Gobierno regional), ha convertido el caso Maricarmen en el último capítulo de su particular cruzada. Mientras tanto, la familia de la anciana llora una pérdida real y la política española vuelve a demostrar que, para algunos, no hay tragedia que no se pueda instrumentalizar.