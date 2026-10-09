Taleb Alisalem alerta de una campaña marroquí sincronizada para que voten a Sánchez «Es el candidato del rey de Marruecos»

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha abierto un nuevo frente de controversia en torno a la relación entre España y Marruecos. El activista y analista político saharaui Taleb Alisalem ha denunciado la existencia de una campaña coordinada en redes y grupos vinculados a la comunidad marroquí en España para promover el voto al PSOE y a Pedro Sánchez.

En una intervención en ‘Espejo Público‘, este viernes 9 de octubre de 2026, Alisalem fue tajante al señalar al presidente del Gobierno como el candidato que, a su juicio, respaldaría el régimen marroquí: «Es el candidato del rey de Marruecos». El activista sostiene que los mensajes que están circulando no constituyen hechos aislados, sino parte de una estrategia propagandística que llevaría tiempo desarrollándose.

Mensajes dirigidos a los marroquíes nacionalizados

La denuncia coincide con la aparición en redes sociales de mensajes dirigidos expresamente a marroquíes residentes en España. Una de las publicaciones más difundidas procede de una página de Facebook denominada News Marroquíes España, que cuenta con alrededor de 117.000 seguidores.

El mensaje, publicado en árabe, reclama a la comunidad marroquí residente en España que vote al partido de Pedro Sánchez. Según las informaciones publicadas sobre el caso, la publicación habría sido compartida cientos de veces y habría generado miles de reacciones.

Alisalem ha difundido capturas de esta publicación y sostiene que los mensajes han aparecido también en diferentes grupos de la diáspora marroquí en España. En declaraciones a ‘Horizonte’, afirmó haber detectado mensajes masivos en grupos con decenas o cientos de miles de seguidores.

La denuncia va más allá de una petición de voto

El activista saharaui asegura que la movilización no se limitaría a recomendar el voto al PSOE. Según su denuncia, también se estarían utilizando mensajes destinados a generar temor entre los votantes.

Entre las frases que Alisalem atribuye a esta campaña figuran advertencias como «Si no votáis a Pedro Sánchez, a España le va a ir muy mal» o «Se os quitarán las ayudas si Pedro Sánchez no continúa en el poder».

La existencia de esos mensajes no demuestra por sí misma que hayan sido ordenados o coordinados directamente por las autoridades marroquíes. Ese vínculo es precisamente una de las principales acusaciones formuladas por Alisalem, que habla de una campaña propagandística «sincronizada» y de una posible injerencia electoral.

Un precedente en las elecciones de 2023

Alisalem también sitúa los acontecimientos actuales en un contexto anterior. Recuerda que durante las elecciones de 2023 la dirigente de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) Aïcha El Gourgi difundió una carta dirigida a los votantes españoles de origen marroquí en la que les animaba a respaldar al PSOE.

La petición no procedía del Gobierno de Marruecos: la USFP es un partido político marroquí que forma parte de la Internacional Socialista, al igual que el PSOE. La petición de apoyo al PSOE por parte de sectores de la USFP ya se había producido en anteriores procesos electorales españoles.

Este antecedente es utilizado ahora por Alisalem para sostener que la movilización política dirigida a los españoles de origen marroquí no sería un fenómeno nuevo.