Tomás Gómez cornea a Sánchez y anuncia que no votará al PSOE: “Está secuestrado o lo han matado”

El exsecretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, ha lanzado este 8 de octubre de 2026 una durísima crítica contra Pedro Sánchez en el programa ‘Horizonte‘ de Cuatro.

El histórico dirigente socialista ha anunciado que no votará a su partido en las próximas elecciones del 29-N y ha declarado que siente “un duelo” por el PSOE, al que considera “secuestrado o muerto”.

Gómez ha responsabilizado directamente al presidente del Gobierno de la crispación social y de la crisis de la vivienda. “Si yo fuese presidente del Gobierno en los últimos ocho años, me sentiría responsable de este caso y de los cientos de casos que han ocurrido”, ha afirmado, en referencia al caso de Maricarmen y a la situación habitacional. Ha recordado que en diciembre de 2024 Emiliano García-Page presentó un decálogo de medidas que, según él, fue ignorado: “Son ocho años de responsabilidad que no pueden echar a los demás”.

El socialista ha calificado de “inmoral” el uso de una persona fallecida en campaña electoral y se ha mostrado impactado por las declaraciones de la jueza Biedma ante la Audiencia Nacional sobre supuestos seguimientos. “¿Cómo es posible que haya una mafia criminal que haya interferido en favor de un familiar de Pedro Sánchez? ¿Quién ha financiado eso?”, se ha preguntado.

De cara a las elecciones, Gómez ha sido contundente: “Yo soy socialista, pero no puedo votar a Pedro Sánchez y a esta banda que va con él. Aquí no se presenta el PSOE, se presenta Pedro Sánchez”. Ha pedido a los españoles que “hagan lo correcto” y ha reconocido que se juega la expulsión del partido, pero ha insistido en que los propios socialistas deben denunciar la situación.

Según ha relatado, el miedo se ha instalado entre muchos compañeros: “Sánchez se dio cuenta de que el miedo es una herramienta para hacer con todos nosotros lo que quieren. Yo le digo a mis compañeros que pierdan el miedo”. Y ha cerrado con una frase que resume su estado de ánimo: “Vale más mi país y la dignidad de unas ideas. Le he dedicado más de 20 años a mis ideas y me duele mucho que estén pisoteadas. Me siento de luto por mi partido, tengo un duelo por mi partido porque está secuestrado dentro de un armario o lo han matado y lo han enterrado”.

Las declaraciones de Tomás Gómez, una voz histórica del socialismo madrileño, suponen un nuevo golpe interno al liderazgo de Pedro Sánchez en un momento de máxima tensión política.