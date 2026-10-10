Las 10 temas que marcan Política y Periodismo en España este sábado, 10 de octubre de 2026

1. POLÍTICA · ELECCIONES

Sánchez y Feijóo abren la precampaña de las elecciones del 29 de noviembre

Este sábado, Pedro Sánchez participa en un acto del PSOE en Dos Hermanas, mientras Alberto Núñez Feijóo aparece en Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Los dos movimientos concentran la atención política del día porque representan el primer gran pulso público tras el adelanto electoral y sitúan la competición entre PSOE y PP en el centro de la conversación. La agenda de hoy marca el inicio de un fin de semana decisivo para fijar mensajes, alianzas y prioridades antes de la campaña.

2. POLÍTICA · VIVIENDA

La vivienda se convierte en el eje de la batalla electoral

Durante las últimas horas, la vivienda ha ganado peso en el debate político por la estrategia del PSOE y por la movilización social prevista antes de las elecciones. El partido de Sánchez intenta colocar el acceso a la vivienda como asunto central, mientras la oposición cuestiona la gestión del Gobierno. El tema también aparece vinculado a la convocatoria de una huelga general y a la preocupación por los alquileres, en un contexto marcado esta semana por la muerte de una mujer desahuciada en Madrid.

3. POLÍTICA · ENCUESTAS

Los sondeos mantienen al PP y Vox por delante del bloque progresista

Las encuestas publicadas entre ayer y esta madrugada sitúan al PP como primera fuerza y dibujan una posible mayoría amplia junto a Vox. Los estudios difundidos por varios medios calculan que ambos partidos podrían acercarse o superar los 200 escaños, mientras el PSOE perdería representación. El asunto es tendencia este sábado porque condiciona la estrategia de los partidos durante el arranque de la precampaña, aunque los propios socialistas admiten que sus sondeos internos todavía no reflejan cambios relevantes.

4. POLÍTICA · SENADO

El PSOE busca listas conjuntas de izquierdas para frenar al PP en el Senado

La posibilidad de presentar candidaturas coordinadas de la izquierda al Senado ocupa hoy un lugar destacado en las portadas y en el debate político. El PSOE estudia acuerdos con otras formaciones para evitar que el PP consolide una mayoría amplia en la Cámara Alta tras el 29-N. La iniciativa se conoce en las primeras horas de este sábado, dentro de la reacción de los partidos al adelanto electoral, y abre una negociación con efectos directos sobre las listas y los pactos de precampaña.

5. POLÍTICA · DEBATES ELECTORALES

RTVE, Atresmedia y Mediaset compiten por organizar los debates

La batalla televisiva por los debates electorales se intensifica este sábado, después de que las principales cadenas hayan planteado distintos formatos para la campaña. RTVE prepara hasta tres citas, incluida una a cuatro y otra centrada en Sánchez y Feijóo, mientras Atresmedia también ha anunciado propuestas para noviembre. La disputa afecta a la visibilidad de los candidatos y convierte la organización de los debates en uno de los primeros frentes de la contienda electoral.

6. PERIODISMO · LIBERTAD DE PRENSA

Reporteros Sin Fronteras reclama un pacto para proteger a los periodistas

Reporteros Sin Fronteras prevé pedir a los partidos un acuerdo de mínimos sobre el respeto al trabajo periodístico durante la próxima campaña. La iniciativa se conoce este sábado y plantea que las formaciones condenen los ataques de militantes y simpatizantes contra periodistas. La petición entra en la agenda política porque la precampaña comienza con una elevada tensión entre partidos, medios y redes sociales, y porque sitúa la protección de los profesionales como parte del debate electoral.

7. POLÍTICA · PARTIDOS

Podemos activa sus primarias con Irene Montero como única candidata

Podemos ha lanzado este sábado su proceso de primarias para las elecciones generales con Irene Montero como única aspirante. La decisión llega mientras la izquierda alternativa debate si concurrirá dividida o mediante una candidatura conjunta con Sumar. El movimiento adquiere relevancia en la precampaña porque puede influir en la reorganización del espacio progresista y en las negociaciones para las listas electorales.

8. POLÍTICA · MIGRACIÓN

La situación de Ceuta vuelve al debate nacional

La gestión migratoria y la situación en Ceuta aparecen entre los asuntos políticos destacados de este sábado. Las informaciones publicadas hoy aluden a retornos a Marruecos y a las críticas de asociaciones de guardias civiles por las limitaciones operativas en la frontera. El tema se incorpora a la conversación electoral porque PP y Vox lo utilizan como uno de sus principales argumentos, mientras el Gobierno afronta presión sobre su política migratoria.

9. POLÍTICA · JUSTICIA

Los procesos judiciales que afectan al Gobierno condicionan la precampaña

Las causas relacionadas con el entorno del Ejecutivo vuelven a ocupar espacio en la agenda de este sábado. Las informaciones de hoy mencionan los casos de Begoña Gómez, Plus Ultra, el denominado caso Leire y otros procedimientos que afectan al PSOE o a personas vinculadas al Gobierno. El impacto político se intensifica por la proximidad de las elecciones y por el debate sobre los tiempos judiciales antes del 29-N, aunque cada procedimiento mantiene su propio recorrido procesal.

10. PERIODISMO · TELEVISIÓN PÚBLICA

Feijóo fija condiciones para los debates y vuelve a cuestionar a TVE

El líder del PP ha planteado este sábado condiciones para la celebración de los debates electorales y ha criticado la cobertura de RTVE. El enfrentamiento coloca a la televisión pública en el centro de la disputa sobre la neutralidad informativa y el formato de la campaña. La cuestión conecta con la pugna entre cadenas por organizar los debates y con la exigencia de garantías periodísticas durante el proceso electoral.