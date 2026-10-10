Antonio R. Naranjo revela quién mató realmente a Maricarmen

El fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada de su hogar en Madrid, ha reavivado el debate sobre la vivienda, los desahucios y el papel de las administraciones.

Este artículo, firmado por Antonio R. Naranjo, periodista, fue publicado el 10 de octubre de 2026 en El Debate y presenta una tesis central: convertir una tragedia personal en herramienta electoral impide analizar con profundidad sus orígenes y responsabilidades.

En su columna, el autor hace una pregunta provocadora: Antonio R. Naranjo: ¿Quién mató a Maricarmen?.

Esta pregunta no es una acusación penal directa, sino una forma de desafiar a quienes intentan adueñarse del caso mediante consignas. Naranjo critica tanto la simplificación que convierte la muerte en un asesinato político como la reacción que reduce este episodio a un mero proceso administrativo sin consecuencias humanas.

El incidente ocurrió tras la finalización judicial de un contrato de renta antigua que databa de 1956. Maricarmen fue desalojada de su hogar en el distrito madrileño de Retiro y falleció poco después en un hospital. Este contexto es clave para entender la intensidad de la respuesta pública, pero también impone la necesidad de separar los hechos comprobados de las interpretaciones partidistas.

El autor subraya que la compasión no puede sustituir un análisis profundo.

“Maricarmen se ha muerto porque a su edad podía pasar”

Esta afirmación encapsula la posición más comprometedora del artículo. Naranjo no minimiza el sufrimiento que ha causado el desalojo ni las posibles responsabilidades sociales, institucionales o empresariales que existen. Sin embargo, advierte sobre la tentación de establecer una conexión directa entre el desalojo y la muerte. La edad, la salud y las circunstancias personales son aspectos que configuran una realidad compleja, que no se puede resolver con un simple eslogan.

El autor dirige sus críticas hacia Pedro Sánchez, al que acusa de comportarse como si ocupase un rol que no le compete. Desde su perspectiva, el presidente pretende posicionarse como representante de aquellos que enfrentan el problema de la vivienda, mientras esquiva asumir la responsabilidad política de un sistema que considera ineficaz. Su crítica no se limita al Gobierno central, ya que también señala a una administración pública que muestra incapacidad para ofrecer respuestas humanas y rápidas a una persona mayor en situación de vulnerabilidad.

“Sánchez no mató a Maricarmen, pero no es su viudo”

Esta formulación busca desmantelar una escena política en particular: la de un líder que aparece junto a una tragedia cuando esta ha pasado a ser un símbolo. Naranjo se cuestiona el valor de los gestos institucionales que suceden tras el hecho y contrasta el “paseíllo” público con la atención que, según él, debería haberse prestado desde el principio. Este reproche evidencia la distancia entre la propaganda y la gestión cotidiana.

Asimismo, la columna aporta una crítica de carácter económico y patrimonial. Naranjo menciona a la familia Sánchez/Gómez y su supuesto patrimonio inmobiliario, que algunos estiman en al menos diez propiedades. Dentro de este patrimonio, menciona un ático en el centro de Madrid, que según el autor, está alquilado por Óscar López, responsable de Muface, a un precio que le parece exageradamente bajo. Este comentario se integra en su denuncia sobre el acceso desigual a la vivienda y la transformación del ladrillo en una fuente de ingresos.

“Los Sánchez/Gómez tienen un patrimonio inmobiliario que algunos sitúan en al menos diez propiedades, incluyendo un ático en el centro de Madrid que sorprendentemente lo alquila Óscar López, responsable de la pública Muface, al precio de una caseta de pastor en una pedanía de Cuenca.”

Este pasaje amplía la perspectiva: del desalojo de una anciana se pasa a una reflexión sobre la relación entre poder, patrimonio y privilegio. Naranjo describe a los beneficiarios de estas inversiones como “rentistas de libro” y conecta el origen de su riqueza con negocios inmobiliarios que, según su relato, están ligados a un antiguo propietario de locales de prostitución. Es una de las partes más contundentes y delicadas de la columna, pues entrelaza una denuncia política con afirmaciones patrimoniales y personales que demandarían una verificación documental independiente.

“Son, y con los años lo serán aún más, unos rentistas de libro, con un añadido inquietante: la riqueza que logran y lograrán sin mover un dedo procede de las inversiones en ladrillo hechas por el propietario de lupanares donde se explotaba sexualmente a hombres, mujeres y jovencitos.”

La última línea argumentativa solicita una reflexión que no oculte ninguna responsabilidad: la de las empresas, los juzgados, las administraciones y los partidos políticos. Naranjo estima que el drama de Maricarmen merece más que una ceremonia pública o una pelea de consignas. Su crítica apunta a un Gobierno que, en su opinión, destina recursos a mantener redes clientelares y a priorizar asuntos que quedan lejos de las necesidades inmediatas de los ciudadanos.

“Maricarmen se ha muerto porque a su edad podía pasar, su caso merece una reflexión decente que analice las responsabilidades personales y colectivas presentes siempre en cualquier asunto y no esconda ninguna de ellas.”

La fuerza del artículo reside en esa tensión entre humanidad y lucha política. Naranjo insta a ofrecer una mirada hacia la anciana antes que al símbolo, aunque lo hace utilizando un lenguaje contundente contra Pedro Sánchez y su Gobierno. El resultado es una columna polémica, construida en torno a una pregunta que permanece sin respuesta: ¿cómo atender a las personas vulnerables antes de que su tragedia se convierta en un escenario para los partidos?

Como dato adicional, los desahucios provocados por la extinción de contratos antiguos no son necesariamente el resultado de impagos; en ocasiones, finalizan décadas después de su firma debido a cambios legales, judiciales o patrimoniales. En tales casos, una vivienda puede guardar la memoria de varias generaciones, mientras queda atrapada entre el derecho de propiedad, la protección social y el creciente coste de vivir en Madrid.