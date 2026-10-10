Jordi Wild revela su voto en las elecciones del 29-N y entrevistará a Feijóo y Abascal

El pódcast vuelve a ser protagonista en la conversación electoral. Jordi Wild ha compartido su elección para las elecciones del 29 de noviembre y ha anunciado una semana especial de The Wild Project centrada en los principales candidatos, tal y como informa 20minutos.

El creador se ha pronunciado también sobre la crisis de la vivienda, un tema que, según él, no debería ser reducido a etiquetas ideológicas.

Este comentario llega en un momento en que los formatos digitales están ganando terreno frente a las entrevistas políticas clásicas. Los partidos buscan conectar con audiencias que han dejado de seguir la campaña exclusivamente por televisión o prensa escrita.

Un voto que trasciende las etiquetas

Wild ha dejado claro que no se siente identificado con una única formación política. Anteriormente se ha definido como un liberal progresista y no dogmático, e incluso ha admitido haber votado por opciones independentistas en ciertas ocasiones. Esta trayectoria complica su clasificación en el habitual esquema de izquierda y derecha.

Su postura se distingue por un enfoque que mezcla opiniones liberales y la defensa de ciertas posturas progresistas, al tiempo que critica decisiones de ambos bloques. En esta ocasión, no obstante, ha hecho pública su decisión de voto para el 29-N, lo que le ha posicionado en el centro del debate político de la precampaña.

La revelación de sus preferencias tiene dos efectos significativos:

Refuerza la dimensión política de The Wild Project .

. Transforma al propio entrevistador en un protagonista de la conversación electoral.

Acerca la campaña a una audiencia que se siente cómoda con formatos más prolongados y menos estructurados.

Desata el diálogo sobre el rol de los creadores de contenido en la esfera pública.

La vivienda, más allá del conflicto ideológico

La crisis de la vivienda es uno de los temas claves en la conversación política española. Jordi Wild ha puesto en tela de juicio que esta cuestión se limite a un enfrentamiento entre ideologías. El aumento de los precios de los alquileres, el acceso a la vivienda y las dificultades que enfrentan los jóvenes son preocupaciones sociales que tocan a votantes de diversos perfiles.

La importancia del asunto explica su presencia en entrevistas, debates y producciones digitales. El desafío para los candidatos es presentar propuestas concretas sin reducir el problema a meras consignas. En el formato de Wild, hay espacio para desarrollar respuestas de manera más completa, aunque esto también expone a los candidatos a un público que espera respuestas directas.

El creador ha indicado que no enviará las preguntas por adelantado. Su intención es evitar respuestas preparadas y poner a prueba cómo reaccionan los candidatos ante cuestiones que no conocen de antemano. Wild ha subrayado su interés por conocer sus verdaderas opiniones, aunque ha impuesto una regla: todos los invitados deben participar o no habrá serie de entrevistas.

Feijóo y Abascal aceptan el reto

Alberto Núñez Feijóo fue el primero en responder abiertamente. El líder del Partido Popular ha confirmado su presencia en el pódcast sin restricciones en el tiempo y sin preguntas acordadas de antemano. Posteriormente, Santiago Abascal, presidente de Vox, respondió en la red social X con un mensaje breve: «Cuenta conmigo».

La propuesta contempla entrevistas individuales a lo largo de una semana, no un debate en conjunto. Los candidatos esperados son:

Candidato Situación de la invitación Alberto Núñez Feijóo Ha aceptado públicamente Santiago Abascal Ha aceptado públicamente Pedro Sánchez No ha respondido públicamente Un candidato de la izquierda alternativa Pendiente de confirmar

Wild ha establecido tres condiciones: que participen los principales candidatos y no sus sustitutos, que no conozcan las preguntas antes de la grabación y que todos acepten asistir. Por lo tanto, los compromisos de Feijóo y Abascal no garantizan aún que la semana electoral llegue a transmitirse.

Este formato brinda a los partidos la oportunidad de dirigirse a una audiencia muy amplia sin estar supeditados a los tiempos limitados de una entrevista televisiva. Además, les obliga a aceptar un entorno donde tienen menos control sobre la duración, el orden de las preguntas y el ritmo de la conversación.

La creciente influencia de los creadores en la campaña

Esta iniciativa representa un giro en la forma de comunicación política. Los líderes ya no concentran su presencia únicamente en mítines, periódicos, radios y cadenas de televisión. Los pódcast y plataformas de vídeo permiten mantener diálogos extensos y fomentan una relación más estrecha con comunidades que se han formado en torno a un presentador.

Jordi Wild ha logrado consolidar su influencia a través de The Wild Project, un espacio que amalgama entrevistas, actualidad, cultura y conversaciones personales. Su audiencia transforma cada invitación en un evento con capacidad para difundirse por YouTube, redes sociales y medios digitales.

Sin embargo, esta influencia también suscita interrogantes sobre la responsabilidad editorial. Un pódcast puede ofrecer una cercanía y un tiempo valiosos, pero no puede sustituirse completamente ni a la verificación de datos ni a la diversidad informativa. La clave estará en que las conversaciones sirvan para contrastar las afirmaciones de los candidatos, evitando que se limiten a generar meros titulares.

Algunas curiosidades sobre Jordi Wild