El secreto del éxito de Iker Jiménez: transformar la corrupción del PSOE en un fenómeno televisivo

Frente a lo que fue un axioma durante casi una década de «régimen sanchista» en las televisiones públicas, privadas y mediopensionistas, apostando siempre por lo progre, lo woke y la izquierda, irrumpen ahora programas que escuchar lo que se cuece en la calle y llevan a la pantalla las denuncias de corrupción y las ilegalidades que afectan a Pedro Sánchez y a su entorno, con pruebas y sin tapujos.

Y ese nuevo periodismo funciona en términos de audiencia: Iker Jiménez, a gran escala, y Nacho Abad, en un formato más chungo, al estilo ‘Sálvame’, representan esa conexión con un público que exige preguntas incómodas, investigación y respuestas.

La política en España ha encontrado en Horizonte un nuevo espacio de confrontación.

El programa, presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, ha logrado convertir la corrupción, la tensión institucional y el enfrentamiento entre partidos en un producto televisivo que atrae casi a dos millones de espectadores.

Así lo revela El Debate al analizar cómo este espacio ha registrado cifras destacadas en comparación con otros especiales políticos.

No se trata únicamente del carisma del presentador. La clave también radica en el ritmo del programa, el lenguaje directo y una escenografía que convierte cada noticia en un evento digno de atención. En una época marcada por la polarización, Horizonte no intenta disfrazarse de neutral en un sentido frío: busca ser reconocible, provocador y fácilmente compartible.

Una audiencia que ya rivaliza con los grandes

El 1 de octubre, Horizonte alcanzó un 13,8 % de cuota de pantalla y 1.630.000 espectadores en el access prime time. La entrevista a Isabel Díaz Ayuso impulsó la audiencia hasta un impresionante 15,5 %, con 1.885.000 seguidores. En ese horario, el programa superó a pesos pesados como El Hormiguero y La Revuelta.

Este crecimiento no se limitó a una sola jornada. El 5 de octubre, alcanzó su cifra más alta con un 13,1 % de cuota y 1.609.000 espectadores, según lo indicado por medios especializados en audiencias. Cuatro concluyó aquella jornada con un 8,2 %, por encima de su promedio mensual.

La trayectoria se puede resumir de la siguiente manera:

Momento Cuota Espectadores Horizonte en el access, 1 de octubre 13,8 % 1.630.000 Entrevista a Isabel Díaz Ayuso 15,5 % 1.885.000 Máximo histórico del 5 de octubre 13,1 % 1.609.000 Especial del viernes presentado por Paco Pérez Caballero y Beatriz Talegón 9,8 % 1.045.000

El dato del viernes es particularmente significativo. Sin la presencia de Iker Jiménez ni Carmen Porter en el plató, el formato perdió algo de fuerza, aunque aún logró superar el millón de espectadores y prácticamente duplicó la oferta de La Sexta. La marca tiene peso, pero también influye el contexto y la habilidad del programa para convertir la noticia en un relato atractivo.

La bronca como lenguaje televisivo

La fórmula de Horizonte se asemeja al modelo que durante años dominó Sálvame: ritmo ágil, opiniones opuestas, interrucciones, tensión y una sólida identificación entre el público y los colaboradores. La distinción radica en el contenido tratado. En vez de celebridades y conflictos personales, el programa aborda la corrupción política, pesquisas judiciales, decisiones gubernamentales y enfrentamientos entre partidos.

Este enfoque permite que una noticia compleja se presente en pantalla estructurada de manera sencilla:

Un tema de fuerte carga política. Un titular que provoca indignación o asombro. Colaboradores con posturas claras. Debate ágil y confrontación directa. Reacción inmediata en redes sociales.

La estrategia también justifica la presencia de Nacho Abad y otros profesionales de la información de sucesos y tribunales. El programa fusiona investigación, opinión y espectáculo, atrayendo a una audiencia que busca información, pero también a aquellos que consumen televisión como una forma de debate político.

Ética y credibilidad informativa

El éxito suscita una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto puede un programa de actualidad seguir siendo informativo sin caer en el entretenimiento? La audiencia aumenta cuando se presenta cada incidente como un «bombazo», pero esa lógica puede diluir los matices y favorecer la versión más atractiva de los acontecimientos.

La credibilidad radica en distinguir claramente tres elementos:

Los datos contrastados de una investigación.

Las hipótesis que manejan los colaboradores.

Las opiniones políticas expresadas en el plató.

Cuando esos límites se difuminan, el espectador puede interpretar una opinión como si fuera prueba. La televisión, además, enfrenta una presión adicional: debe llenar horas, mantener el ritmo y brindar titulares, incluso cuando la actualidad avanza de manera irregular.

Iker Jiménez ha cimentado mucho de su relación con la audiencia en la cercanía y en evitar la solemnidad. Su fórmula combina información, valentía y una actitud desafiante. Esa confianza puede fortalecerse cuando el programa reconoce límites y corrige errores, pero también puede verse comprometida si el espectáculo predomina sobre la verificación.

Un fenómeno con impacto social y político

La influencia de Horizonte no se mide solo en términos de audiencia. Sus debates se trasladan a las redes sociales, generan reacciones en los partidos y contribuyen a establecer los temas que dominan el debate público. La corrupción del PSOE, las decisiones del Gobierno y las luchas internas ya no son asuntos relegados a los informativos, sino que forman parte de una competencia televisiva diaria.

La temporada anterior ya posicionó a Horizonte como uno de los activos más valiosos de Cuatro. Ahora, su presencia en el access refuerza el liderazgo del programa y amplía su capacidad para competir con Antena 3, La 1 y La Sexta. En septiembre, Noticias Cuatro también superó a La Sexta Noticias por primera vez en esta nueva etapa, lo que indica que la cadena busca recuperar relevancia en el ámbito informativo.

Este fenómeno refleja una transformación en el consumo de información: muchos espectadores ya no esperan un único telediario para informarse sobre la actualidad. Se mueven entre la televisión, redes sociales, titulares digitales y vídeos breves. En este panorama, Horizonte ofrece una experiencia compacta, emocional y fácil de comentar.

Así que el secreto no radica únicamente en la corrupción o la controversia. Consiste en transformar la noticia en un evento televisivo. Cada emisión garantiza conflicto, personajes reconocibles y una respuesta inmediata. Mientras esta combinación siga captando la atención, Iker Jiménez permanecerá en el centro de la lucha por la audiencia.