Los 10 trending topic en España este domingo, 11 de octubre de 2026: fútbol, fútbol y fútbol

1. DEPORTE

Gordon genera expectación entre los aficionados

La mención a Gordon lidera los rankings desde primera hora de la mañana del domingo tras su implicación en un partido reciente de LaLiga. Los usuarios comparten clips y análisis sobre su rendimiento, lo que ha impulsado el tema en las listas de getdaytrends y trends24 durante las últimas horas. La conversación se mantiene activa con reacciones de fans que destacan jugadas clave y posibles consecuencias para su equipo.

2. DEPORTE

Le Normand concentra reacciones tras el encuentro

Le Normand aparece en segundo lugar por la actividad generada alrededor de su actuación en el campo este fin de semana. Hilos y menciones directas en X explican el pico actual, con usuarios debatiendo su rol defensivo y posibles cambios en la alineación. La tendencia se verifica activa en las últimas 24 horas sin relación con efemérides previas.

3. DEPORTE

Gabriel Jesus acumula menciones por su contribución ofensiva

El nombre de Gabriel Jesus estalla en los trending por su participación destacada en un encuentro reciente. Los posts incluyen vídeos de goles o asistencias que circulan desde anoche y se amplifican esta mañana del domingo. Su presencia simultánea en ambos rankings confirma el interés real en la conversación actual.

4. DEPORTE

Baena despierta comentarios entre los seguidores

Baena se posiciona en el listado por el volumen de reacciones a su desempeño en la jornada. La etiqueta circula con análisis tácticos y memes que los usuarios comparten desde las primeras horas del domingo. La validación en X Search muestra actividad constante en las últimas 24 horas.

5. DEPORTE

Rayo Vallecano moviliza a su afición

Rayo aparece entre los primeros puestos por el interés generado tras el partido del sábado por la noche. Los aficionados debaten resultados y jugadas en tiempo real, manteniendo el tema en alza durante la mañana del domingo. El pico se vincula directamente a la competición actual.

6. DEPORTE

Sacrificio se convierte en tema viral entre los hinchas

El término Sacrificio gana tracción por su asociación con esfuerzos destacados en el terreno de juego. Usuarios comparten mensajes de apoyo y resúmenes desde anoche que se extienden hasta hoy. Su posición en los rankings refleja el movimiento real en X durante el último día.

7. DEPORTE

Lookman atrae atención por su velocidad en el ataque

Lookman figura en la lista por clips y comentarios sobre sus acciones ofensivas recientes. La conversación se intensifica esta mañana del domingo con menciones que analizan su impacto en el resultado. La tendencia se mantiene fresca en las búsquedas en vivo.

8. DEPORTE

Cuti genera debate entre los seguidores del fútbol

Cuti ocupa un lugar destacado por reacciones a su papel en el partido. Los posts incluyen valoraciones y posibles comparaciones que circulan desde la jornada anterior. La actividad verificada confirma su relevancia en las últimas 24 horas.

9. DEPORTE

Percan suma menciones en el timeline español

Percan entra en los trending por su presencia en el debate futbolístico actual. Usuarios destacan detalles de su juego y comparten contenido relacionado desde primera hora del domingo. El tema se valida con picos recientes en X.

10. DEPORTE

Alavés mantiene el pulso en la conversación

Alavés cierra el top por el interés persistente en torno al equipo y su último encuentro. La etiqueta y menciones directas se activan con análisis y reacciones matutinas. Su duración en los rankings respalda el movimiento real de hoy.