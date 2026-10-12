Los 10 asuntos que dominan Política y Periodismo en España este lunes 12 de octubre de 2026

1. POLÍTICA · INSTITUCIONES

El desfile del 12 de octubre se convierte en el primer gran escaparate electoral

El desfile de la Fiesta Nacional se celebra hoy, lunes 12 de octubre, en Madrid, con los Reyes al frente de los actos y la asistencia de las principales autoridades del Estado. La cita llega en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, a 48 días de la votación, y concentra debates sobre la unidad territorial, la inmigración, el papel de las instituciones y la relación de los partidos con la celebración. La parada militar está prevista para esta mañana y reunirá a efectivos de las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad y distintos organismos civiles.

2. POLÍTICA · MONARQUÍA

Los Reyes afrontan su visita histórica a Ceuta y Melilla bajo presión

La visita de Felipe VI y la Reina a Ceuta y Melilla, prevista para mañana y el miércoles, domina la agenda política de este lunes por el contexto de tensión migratoria y las reivindicaciones de soberanía procedentes de Marruecos. La presencia de los Reyes será la primera de este tipo desde su llegada al trono y se produce después de la entrada masiva de migrantes y de los cruces diplomáticos de los últimos días. El asunto ha quedado incorporado al relato político del 12 de octubre y a la cobertura informativa de la jornada.

3. POLÍTICA · INMIGRACIÓN

Ceuta llega al Día de la Fiesta Nacional como uno de los focos de la precampaña

La crisis migratoria en Ceuta mantiene un protagonismo destacado este lunes, después de los acontecimientos registrados durante el fin de semana y antes del viaje de los Reyes. La llegada de migrantes, las reclamaciones territoriales marroquíes y el debate sobre la respuesta del Gobierno han situado a la ciudad autónoma en los titulares de la prensa nacional. El asunto también condiciona el discurso de los partidos en una jornada institucional que combina celebración nacional y competición electoral.

4. POLÍTICA · ENCUESTAS

Los sondeos internos del PP alimentan el pulso con el PSOE

Las encuestas internas difundidas esta madrugada apuntan a una subida del Partido Popular y a un retroceso del PSOE, según la información publicada hoy. El análisis demoscópico aparece en plena primera semana posterior a la convocatoria electoral y se presenta como un argumento para reforzar la posición del PP ante el inicio de la precampaña. La misma información sostiene que la coalición de Gobierno perdería casi 13 puntos, aunque se trata de estimaciones internas y no de un resultado electoral ni de un sondeo oficial único.

5. POLÍTICA · DERECHA

Vox vuelve a marcar distancias con el acto institucional del 12 de octubre

El líder de Vox no asiste por segundo año consecutivo a la celebración institucional de la Fiesta Nacional y se desplaza hoy a Ceuta junto a Jordan Bardella, dirigente de la Agrupación Nacional francesa y presidente del grupo europeo Patriotas por Europa. La ausencia adquiere relevancia política porque coincide con el desfile, la precampaña y el debate sobre inmigración y unidad territorial. El movimiento refuerza la estrategia de Vox de situar la crisis de Ceuta en el centro de su agenda del día.

6. POLÍTICA · PARLAMENTO

La Diputación Permanente debate hoy decretos pendientes tras la disolución de las Cortes

La Diputación Permanente se reúne este lunes para examinar dos decretos-ley que el Congreso no llegó a debatir antes de la convocatoria electoral. Uno prorroga medidas para combatir la inflación vinculada a la guerra de Irán y el otro regula la devolución de ayudas concedidas por la DANA. La actividad parlamentaria resulta especialmente relevante porque las Cortes están disueltas y este órgano mantiene las funciones de guardia durante el periodo electoral.

7. POLÍTICA · ELECCIONES

El calendario del 29-N obliga a cerrar coaliciones y alianzas esta semana

La precampaña entra hoy en una fase decisiva por el vencimiento, este viernes, del plazo para registrar las coaliciones que concurrirán a las elecciones generales. La izquierda debe definir el perímetro de un posible frente amplio, mientras Podemos ha convocado primarias para los días 14 y 15 de octubre. Estos movimientos convierten la organización de candidaturas y pactos en uno de los asuntos políticos más seguidos de la jornada.

8. POLÍTICA · PSOE · PP

Vivienda y coste de la vida compiten con identidad, territorio e inmigración

Los partidos llegan al 12 de octubre con una agenda electoral dividida entre los problemas económicos y los debates territoriales. La vivienda, el coste de la vida y la protección de los servicios públicos ocupan un espacio central en la precampaña iniciada tras la convocatoria de elecciones. Al mismo tiempo, la Fiesta Nacional y la crisis de Ceuta desplazan parte de la conversación hacia la inmigración, la unidad de España y la posición de cada formación ante los actos institucionales de hoy.

9. PERIODISMO · POLÍTICA EXTERIOR

Marruecos, Ceuta y la inmigración abren las portadas de la prensa española

Los principales titulares publicados en la madrugada de este lunes sitúan a Marruecos, Ceuta y la inmigración entre los asuntos dominantes de la prensa. La información sobre el supuesto envío de barcos de guerra a aguas próximas a Ceuta aparece vinculada a la entrada de migrantes y a la crisis previa a la visita real. El enfoque conecta política exterior, seguridad y debate electoral, tres ámbitos que concentran la atención informativa de las últimas horas.

10. PERIODISMO · ACTUALIDAD INTERNACIONAL

La agenda informativa amplía el foco hacia Oriente Próximo y el Vaticano

La prensa de hoy incorpora también dos asuntos internacionales con presencia destacada: los ataques hutíes contra Riad y el aeropuerto de la capital saudí, y la intervención quirúrgica del papa León XIV por un nódulo pulmonar. Ambos temas aparecen en los titulares de la jornada junto a la actualidad política española. Su inclusión responde a la agenda periodística publicada este lunes, aunque el grueso de la conversación nacional permanece concentrado en el 12 de octubre, las elecciones y la crisis de Ceuta.