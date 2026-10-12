  • ESP
    España América
Periodismo

TENDENCIAS DEL DÍA

Las 10 tendencias virales en X España este lunes 12 de octubre de 2026: fútbol, televisión, debates…

La conversación en X España se centra en fútbol, programas de televisión y algunos temas de actualidad que explotan en las últimas horas.

Las 10 tendencias virales en X España este lunes 12 de octubre de 2026: fútbol, televisión, debates...
Redes Sociales, tendencias, trendig topic. PD
Archivado en: Periodismo

Más información

Hitler Mussolini gana las elecciones y será alcalde de un distrito de Perú

Hitler Mussolini gana las elecciones y será alcalde de un distrito de Perú

La noche más amarga de Vinicius Jr.: tras su expulsión ante el Villarreal, su novia rompe con él

La noche más amarga de Vinicius Jr.: tras su expulsión ante el Villarreal, su novia rompe con él

1. DEPORTES · FÚTBOL

Vinicius y el foco en el Bernabéu

Vinicius domina las menciones en X desde primera hora de la mañana con reacciones a su rendimiento y posibles alineaciones en el próximo partido. Usuarios comparten clips y memes sobre el brasileño, que coincide con el interés en otros nombres como Valverde y Tchouameni. La conversación se dispara tras comentarios en redes sobre el estado del equipo y rivales directos.

2. DEPORTES · FÚTBOL

Máximo Quiles irrumpe en los debates

Máximo Quiles aparece de repente en los trending con hilos y vídeos que analizan su posible debut o fichaje. La actividad se concentra en las últimas horas con usuarios debatiendo su perfil y comparaciones con otros jóvenes talentos. El pico coincide con menciones en cuentas especializadas en LaLiga.

3. DEPORTES · FÚTBOL

Villarreal y Rayo generan expectación

Los enfrentamientos o noticias sobre Villarreal y Rayo Vallecano llenan timelines con previas y reacciones de aficionados. Posts con alineaciones probables y estadísticas circulan desde anoche y se intensifican esta mañana. Vallecas también suma menciones relacionadas con el ambiente en el estadio.

4. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

#MalasLenguasN y #laSextaXplica marcan la agenda

Los hashtags de programas de televisión como #MalasLenguasN y #laSextaXplica mantienen un flujo constante de comentarios y clips desde la noche anterior. Espectadores reaccionan en tiempo real a las tertulias y temas tratados, con picos claros en las últimas 12 horas.

5. DEPORTES · FÚTBOL

Marcelo y Le Normand en el centro de la atención

Marcelo y Le Normand generan conversación por posibles movimientos o análisis tácticos. Usuarios comparten recuerdos y opiniones actuales que se mezclan con el resto de noticias del mercado. La actividad se mantiene viva desde primeras horas del lunes.

6. DEPORTES · FÚTBOL

Valverde y el debate sobre el medio campo

Valverde concentra opiniones sobre su rol en el equipo y rendimiento reciente. Hilos con datos y comparaciones se multiplican desde anoche. El tema se entrelaza con otras menciones a futbolistas como Gabriel Jesus o Bernardo Silva.

7. ACTUALIDAD · POLÍTICA

IRPF y temas fiscales generan reacciones

El IRPF aparece entre las tendencias con usuarios comentando posibles cambios o noticias relacionadas con la declaración. La conversación arranca con fuerza esta mañana y se suma a otros asuntos de economía doméstica.

8. DEPORTES · FÚTBOL

Mourinho y el interés internacional

Mourinho suma menciones por declaraciones o rumores que llegan desde el extranjero. Posts en español analizan su posible impacto o anécdotas recientes, con actividad clara en las últimas horas.

9. ENTRETENIMIENTO · CULTURA

House of Cards vuelve a las listas

La serie House of Cards registra un repunte de comentarios y recomendaciones entre usuarios que la redescubren o debaten sobre su legado. La actividad se concentra en menciones aisladas que crecen desde la madrugada.

10. DEPORTES · FÚTBOL

Diomande y otros nombres en movimiento

Diomande y figuras como Saliba o Konaté completan el panorama con menciones rápidas sobre mercado o rendimiento. La conversación se suma al resto de temas futbolísticos que dominan la jornada.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

BICICLETAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]