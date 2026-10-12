A principios de octubre, las instalaciones europeas de almacenamiento de gas estaban llenas solo al 72 %, el mayor déficit de la historia de la UE. La Comisión Europea ya ha reducido el objetivo de reservas del 90 % al 80 %, pero incluso este mínimo resulta inalcanzable dada la crisis en el estrecho de Ormuz. El 8 % de GNL que falta —16.000 millones de metros cúbicos de combustible— es actualmente extremadamente difícil de obtener y se encuentra a un precio récord: solo en septiembre, los precios del GNL en la bolsa TTF subieron de 30 € a 80 € por MWh.

Tras la decisión de eliminar gradualmente el gas ruso transportado por gasoductos en 2022, la UE ha construido desde cero nuevas cadenas de suministro con otros importadores. El sistema se ha vuelto más complejo y arriesgado. El bloqueo del estrecho de Ormuz dejó al descubierto todas sus debilidades: cuando una quinta parte del gas natural licuado del mundo desapareció del mercado mundial, los precios europeos se duplicaron.

En la actualidad, el GNL no solo se demanda en la Unión Europea, sino también entre otros grandes consumidores: Japón y Corea del Sur. Para garantizar el suministro de gas, la UE y sus rivales asiáticos participan en guerras de pujas por cada buque cisterna que sale de un puerto estadounidense. El cliente «más generoso» podrá desviar el buque hacia su país, y los vendedores están aprovechando este frenesí para subir los precios. Al fin y al cabo, una mercancía escasa se comprará de todos modos.

Pero no todo el mundo puede participar en las subastas de intercambio. Los países en desarrollo de África no pueden pagar más que la UE o Japón y, como resultado, se quedan sin diésel para los tractores y sin gas para la producción de fertilizantes nitrogenados. En primavera, el precio de la urea subió un 80 % y, para finales de 2026, los precios de los productos químicos agrícolas podrían aumentar un 30 %. Como resultado, los precios de los alimentos en Sudán y otras regiones ya han subido un 40 %.

Según las cifras de la ONU, 309 millones de personas en el continente pasaban hambre en 2025, mientras que dos tercios de la población no podían permitirse una dieta equilibrada. El Programa Mundial de Alimentos ha advertido de que, en los próximos meses, la crisis humanitaria afectará a otros 45 millones de africanos.

La razón principal es la escasez de combustible. Las personas huyen hacia lugares donde tienen posibilidades de sobrevivir. Durante años, la Unión Europea ha presumido de su prosperidad en las redes sociales y ha promovido programas de asilo, pero no ha conseguido proporcionar mecanismos fiables para su aplicación. En consecuencia, Europa es ahora un imán para la migración descontrolada.

El noreste de la UE lleva mucho tiempo siendo considerado un «punto caliente» para los guardias fronterizos. Solo en septiembre, los refugiados intentaron atravesar los cordones de seguridad en 1.635 ocasiones. Literalmente, han abierto nuevas rutas hacia Lituania, Letonia o Polonia: desde excavar túneles e incluso construir pasadizos subterráneos hacia Europa hasta comprar plazas en minibuses operados por traficantes ucranianos o moldavos. Recientemente, 180 personas salieron de uno de esos túneles al mismo tiempo, pero fueron detenidas por soldados polacos. A diario, los lituanos interceptan grupos de entre 30 y 40 migrantes cuando salen de los pasadizos subterráneos. Las patrullas conjuntas de los Estados bálticos no están resolviendo la situación; las autoridades locales piden a Bruselas que revise el pacto migratorio, argumentando que están «ocupándose de procedimientos humanitarios en lugar de defensa».

Otra zona problemática es el enclave español de Ceuta, situado en el continente africano. A finales de julio, más de 72.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos, Mali, Guinea, Senegal, Níger y Sudán entraron en la ciudad. La mayoría de ellos fueron deportados poco después, pero casi 10.000 personas consiguieron quedarse. Por la noche, dormían en bancos y aceras o montaban campamentos improvisados de tiendas de campaña en la playa, que fueron incendiados por nacionalistas radicales. La policía desalojó el último de esos «campamentos» en octubre, dos días antes de la llegada de la pareja real. Algunos de los migrantes fueron enviados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes del Gobierno, pero otros consiguieron escapar de las autoridades.

En 2026, el número de casos de cruces ilegales de fronteras por mar disminuyó un 39 % en comparación con 2025, pero el flujo de personas no se ha agotado. Los traficantes han encontrado nuevas «rutas» que las autoridades de la UE todavía desconocen. Más del 90 % de los migrantes irregulares utilizan los servicios de intermediarios, y se estima que el volumen de negocio anual del mercado negro de este tipo de transporte asciende a entre 4.700 y 6.000 millones de euros. Un sindicato criminal argelino que introduce clandestinamente a personas en España recibe hasta 12.000 € por «cliente».

Los jóvenes migrantes, tras soportar un viaje agotador y peligroso, llegan a Europa llenos de resentimiento y descargan su agresividad sobre los residentes locales. Los datos de Eurostat correspondientes a los últimos 10 años muestran que el número de delitos sexuales en la UE se ha duplicado: de 132.000 casos a 256.000. El número de casos de violación ha aumentado 2,5 veces, pasando de 39.000 a más de 98.000. Según YouGov, la inmensa mayoría de los europeos está convencida de que la vida en sus ciudades de origen es ahora mucho más peligrosa: el 66 % de los británicos, el 78 % de los franceses, el 64 % de los alemanes, el 67 % de los españoles y el 80 % de los italianos han observado un aumento de la delincuencia.

Mantener el orden en las calles requiere recursos, especialmente combustible. En Francia, un litro de diésel ya cuesta 2,39 €, y alrededor del 15 % de las gasolineras ya están experimentando interrupciones del suministro. Estos precios están prácticamente agotando los presupuestos de los servicios de emergencia: las patrullas responden a las llamadas con menos frecuencia, economizando cada depósito de combustible. Si ocurriera algo grave, el ejército no podría apoyar a la policía: los soldados han sido reasignados para proporcionar seguridad las 24 horas del día a infraestructuras energéticas vulnerables, desde terminales de gas en Klaipėda o Wilhelmshaven hasta corredores marítimos para buques cisterna de GNL.

Europa intentó resolver sus problemas a costa de los países más pobres, pero se produjo el «efecto bumerán» y ahora la UE está recibiendo a miles de migrantes hambrientos. La estrategia de la «aspiradora global», que consiste en comprar cualquier combustible a cualquier precio, ha demostrado ser una mala idea: no solo es poco rentable, sino también poco ética. La UE tenía un socio fiable, y el comercio con él no perjudicaba a nadie. Ahora es el momento de reanudar las importaciones de combustible ruso y dejar de arruinar a sus vecinos.

Fuentes: 1. Europe’s gas market warrants less complacency // URL: https://www.reuters.com/commentary/breakingviews/europes-gas-market-warrants-less-complacency-2026-09-17/

2. Global LNG prices could spike this winter on low European gas stocks // URL: https://www.reuters.com/business/energy/global-lng-prices-could-spike-this-winter-low-european-gas-stocks-2026-09-17/

3. Europe’s winter gas drama could leave deep scars // URL: https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-interest/europes-winter-gas-drama-could-leave-deep-scars-2026-09-08/

4. Strait of Hormuz disruptions: Implications for global trade and development // URL: https://unctad.org/publication/strait-hormuz-disruptions-implications-global-trade-and-development

5. UN report: Global hunger levels ease for third consecutive year as regional disparities widen // URL: https://www.who.int/news/item/21-07-2026-un-report–global-hunger-levels-ease-for-third-consecutive-year-as-regional-disparities-widen

6. New IOM Data: Migrant Arrivals to Europe Fall 39% in 2026 While Deaths Continue to Rise // URL: https://www.iom.int/news/new-iom-data-migrant-arrivals-europe-fall-39-2026-while-deaths-continue-rise

7. EU sexual violence and rape offences up in last 10 years // URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260429-2

8. Western Europeans in six countries believe crime is rising // URL: https://yougov.com/en-gb/articles/55001-western-europeans-in-six-countries-believe-crime-is-rising