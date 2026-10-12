Ayuso, feliz el Día de la Hispanidad: «Es el último desfile de Sánchez»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado especialmente “feliz” este Día de la Hispanidad y ha calificado la jornada como “un gran día” para reivindicar el orgullo de ser hispanos. En declaraciones a Telemadrid durante los actos institucionales del 12 de octubre, la dirigente madrileña ha ido más allá y ha sentenciado que este será “el último desfile de Pedro Sánchez” como presidente del Gobierno.

“Es un gran día porque hoy celebramos la Fiesta Nacional, el Día del Pilar, el Día de la Hispanidad, el orgullo de ser hispanos y formar parte de esta gran comunidad y también es el último desfile de Sánchez, con lo cual estamos todos muy contentos y seguramente él también porque ya se le va a acabar este martirio”, ha afirmado Ayuso a su llegada al desfile militar.

Preguntada sobre si está convencida de que este será realmente el último desfile de Sánchez en el cargo, la presidenta ha respondido de forma rotunda: “Estoy convencida de que te lo va a decir todo el mundo… Ya nadie le compra un peine”. Ha añadido que el Ejecutivo intentará recurrir a cualquier estrategia electoralista de última hora: “Ya sacará algún truco, algún señuelo de última hora… lo va a intentar todo”.

Ayuso ha asegurado que la ciudadanía española se encuentra al límite. “España no soporta un día más a este Gobierno, y la gente está harta de tanta impunidad, mentira y mafia”. Según ha subrayado, los españoles tienen “tantas ganas” de recuperar espacios de convivencia y optimismo, y ha asegurado que “la gente está feliz porque esto se acaba ya”.

Homenaje a Ceuta y respaldo a la visita real

La presidenta ha tenido un especial recuerdo para Ceuta y ha calificado de “gran gesto” la visita que los Reyes realizarán a las ciudades autónomas. “Ser español en Madrid es fácil, pero serlo en según qué zonas de España cada vez se complica más, así que creo que es fantástico que nos representen a todos en esa visita”, ha señalado.

Como muestra de apoyo, Ayuso ha anunciado que la tradicional corrida de la Hispanidad en la plaza de toros de Las Ventas incluirá un homenaje especial al pueblo de Ceuta para reivindicar con firmeza que “Ceuta es España”.