La visita de los Reyes a Ceuta, según la interpretación de Carlos Dávila, se erige como un acontecimiento de gran relevancia institucional.

En su columna publicada el 12 de octubre de 2026, el periodista titula: “Felipe VI, esplendoroso; Mohamed VI, agonizante”.

El artículo, aparecido en The Objective, establece una comparación directa entre la sólida imagen del monarca español y la situación incierta que caracteriza al rey marroquí.

La tesis principal se sustenta en una idea sencilla pero contundente: el viaje de Felipe VI y Letizia puede consolidar la figura de la Corona en una ciudad de importancia estratégica, mientras Mohamed VI se enfrenta a un posible relevo sucesorio abierto, tensiones territoriales y una relación con España tocada por la inmigración y la seguridad.

Dávila desarrolla esta contraposición con tono crítico, manifestándose con especial dureza hacia el Gobierno de Pedro Sánchez y los problemas, a su juicio, no resueltos en Ceuta.

Dos monarquías ante momentos distintos

El titular original, Carlos Dávila: Felipe VI, esplendoroso; Mohamed VI, agonizante, resume la estructura de la columna. Dávila presenta a Felipe VI como una figura robustecida por la proyección pública del viaje, mientras pinta a Mohamed VI como un líder limitado por su estado de salud y la posibilidad de una pronta sucesión.

En este punto, el autor hace mención al príncipe heredero, Mulay Hasan, y lo describe de forma intencionadamente despectiva. Esta referencia enfatiza que el posible relevo no se llevaría a cabo en un clima de normalidad política, sino bajo la presión de un necesario cambio generacional cuyo horizonte sigue siendo incierto:

“El final aterriza Felipe allí tras haber leído, con seguridad, el escuálido mensaje que Mohamed VI dictó a sus súbditos (nunca mejor dicho) con ocasión de la apertura de un nuevo ciclo político.”

La frase entrelaza información política con una valoración personal. El lenguaje utilizado no persigue la neutralidad: “escalido”, “súbditos” y “zangolotino” construyen una imagen de decadencia en torno al poder marroquí. La columna transita así entre la crónica actual y la sátira política.

Dávila argumenta que Mohamed VI habría moderado sus gestos hacia España. Según su texto, el mensaje del monarca omitió menciones a Ceuta, Melilla y Canarias, territorios que suelen ser parte del debate sobre las reivindicaciones marroquíes. Esta omisión se interpreta como un dato político relevante:

“Mientras se aproxima, más pronto que tarde, ese momento, Mohamed parece haber atemperado sus movimientos hostiles respecto a España.”

La formulación mantiene una cautela limitada. El autor no interpreta la moderación como un giro definitivo, sino como una pausa forzada por la situación interna de Marruecos. Además, vincula esta postura con un posible acuerdo sobre inmigración entre el Gobierno español y Rabat, destacando las posiciones de la Unión Socialista de Fuerzas Populares, favorable, según el artículo, a la anexión territorial.

Ceuta como escenario político

La ciudad toma un papel central en la visita. Dávila pone en tela de juicio la narrativa oficial que considera resuelta la situación migratoria y contrasta esa versión con la persistencia de problemas de seguridad, fugas de centros de acogida y agresiones sexuales. Si bien el artículo no presenta datos estadísticos para sustentar estas afirmaciones, las menciona para desafiar la idea de que la crisis esté superada.

“El Gobierno de Sánchez ya ha proclamado que la situación esta vez sí está resuelta, aunque oculta —y los medios afectos se lo compran— que todavía quedan 15.000 asaltantes pululando y haciendo daño por las calles ceutíes.”

La elección de la palabra “asaltantes” revela el marco interpretativo del autor. La inmigración se asocia a la presión sobre los servicios públicos y la inseguridad, mientras el Gobierno se presenta como una institución dedicada a transmitir un discurso de normalidad. En este pasaje, es esencial diferenciar entre la opinión de Dávila y los hechos verificables: el texto presenta las cifras y calificaciones como parte de su argumentación, no como una investigación objetiva.

La visita también posee una dimensión simbólica. La parada de los Reyes en el cementerio árabe se presenta como un gesto para reafirmar el carácter multicultural de Ceuta, aunque Dávila lo considera uno de los momentos más controvertidos. Este tema trasciende lo protocolario: refleja el delicado equilibrio entre el reconocimiento de la diversidad local, la identidad española y la sensibilidad diplomática hacia Marruecos.

“Ceuta es una ciudad multicultural y por eso los Reyes han escogido, para afirmar esta condición, su visita al cementerio árabe, quizá el episodio más discutible del viaje.”

La Corona frente al calendario nacional

En la parte final de la columna, el autor amplía su mirada. Interpreta la visita como una buena noticia para la institución monárquica en un momento que describe como especialmente adverso. Menciona las protestas republicanas en Madrid, conectándolas con el debate sobre el modelo de Estado, a la vez que critica la gestión política de Pedro Sánchez.

Dávila introduce también la amnistía relacionada con los dirigentes del proceso independentista en Cataluña y el indulto al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Ambos temas son presentados con un vocabulario claramente valorativo y son descritos como decisiones que podrían provocar rechazo en diversos sectores de la judicatura y la fiscalía. Esta referencia establece un puente entre el viaje a Ceuta y una agenda nacional marcada por conflictos institucionales.

La columna concluye proyectando esa tensión hacia las próximas elecciones. Para el autor, la visita de los Reyes tiene lugar antes de una etapa política incierta, con Alberto Núñez Feijóo enfrentando la obligación de gestionar un panorama complicado en cuestiones territoriales, migratorias y constitucionales. Por eso, enfatiza repetidamente una frase que sintetiza su advertencia:

“¡Menudo panorama le deja a Feijóo!”

Entre la diplomacia, la sucesión marroquí y la disputa interna sobre la monarquía, Ceuta aparece como algo más que una visita protocolaria: representa el cruce de la imagen internacional de España, la seguridad en sus fronteras y la batalla política. Y, en el fondo, también es una ciudad cuya realidad cotidiana supera cualquier intento de escenificación oficial.